結束過年大魚大肉　陸研究天吃5.54克「洋蔥」降33％肝癌風險

▲洋蔥。（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

記者魏有德／綜合報導

春節期間，民眾普遍飲食偏重油膩，杭州市西溪醫院肝病科主任醫師葉非建議，可適量增加洋蔥攝取。上海交通大學附屬仁濟醫院曾針對近6萬名中國男性、歷時近12年，做出一份研究報告，並登上《歐洲流行病學雜誌》。研究認為，每天多攝取5.54克洋蔥，肝癌風險可降低33%，不過，醫師提醒，腸胃不適者應避免生食。

《湖北日報》報導，過年期間，很多人的餐桌上少不了大魚大肉，肝臟解毒負擔也重，如果能加吃一點洋蔥，爽口又健康。上海交通大學附屬仁濟醫院研究了近6萬名中國男性的食譜，做了近12年的跟蹤，評估了142種食物和營養元素，最後得出結論，每天增加5.54克洋蔥攝入，肝癌風險降低 33%。

葉非表示，洋蔥富含膳食纖維，有助腸道蠕動，促進體內廢物排出；同時含有花青素等抗氧化物質，可協助清除自由基，減少肝細胞損傷，肝臟在解毒過程中產生大量自由基，若長期累積可能引發慢性發炎，進而增加肝炎與脂肪肝風險。

此外，洋蔥中的有機硫化合物與其辛辣氣味相關，研究認為可調節肝臟解毒系統並促進代謝，洋蔥有助降低血液中三酸甘油酯與膽固醇，減少脂肪在肝臟堆積。

葉非建議，一般健康族群可適量食用洋蔥，但胃炎、胃潰瘍等患者應避免生食，可改為熟食，此外，魚類、瘦肉、花椰菜、高麗菜、菌菇與大蒜等食材亦有助肝臟健康。