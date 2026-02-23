赴小學發「健康御守」宣導無菸城市　蔣萬安要孩子勸導大人禁菸

記者鄭佩玟／台北報導

新學期正式拉開序幕，台北市長蔣萬安今（23日）一早赴文山區興華國小出席開學日無菸迎新活動，宣導無菸城市政策與理念，同時發放「健康御守」給學童。蔣萬安致詞時表示，進入校園前看見人行道有無菸彩繪牆，也結合文山區特色與校隊元素，希望新學期、新的一年，可以從校園到社區，守護孩子免受二手菸或三手菸的危害。蔣萬安也提醒小朋友，本週台北燈節雙展區也都是無菸環境，如果有看到民眾抽菸，可以提醒民眾至設置的吸菸區抽菸。

▲台北市長蔣萬安分送健康御守給學童宣導無菸城市理念。（圖／北市府提供）

蔣萬安一早到校興華國小發放無菸御守，希望透過校園宣導讓無菸概念藉由孩童帶回給家庭，讓全民具備無菸城市觀念。蔣萬安指出，新年共有3期許，市府將推動無菸城市觀念，不僅僅是校門口宣示更要延伸到社區，守護孩童健康避免受到二手菸、三手菸危害；第二期許將結合社區學校、醫院、在地里長一起推動無菸城市；第三期許是希望孩童可扮演「無菸小尖兵」拿這些御守、拒菸小卡回家傳遞觀念，讓無菸城市政策推動更加順暢。

▲興華國小圍牆融入校內社團特色設計加上文山區周邊景點動物園等，讓禁菸宣導不在只有文字上的警示，而是透過彩繪圖案呈現。（圖／北市府提供）

蔣萬安說，接下來台北燈節也將在西門町、圓山花博登場，將比照今年迪化年貨大街，都將擴大禁菸區變成無菸環境，僅能在市府設置吸菸區吸菸，保護參展民眾不受二手菸困擾。他提醒學生，如果小朋友有看到吸菸民眾可以善意提醒展區不能吸菸，請至吸菸區，達到分流效果。

根據市府規畫，目前擬朝向社區、商圈試辦，由於北市店家、住宅密集度高，要找尋合適吸菸區並不容易，加上中央法規上對吸菸區仍有諸多限制有待討論及突破，盼能先找尋有意願鄰里，經評估可行後，先試辦作為示範區，提高推動成功率。此外，商圈也是推動目標，盼能先從試辦過無菸環境的迪化街、西門町先行延續。