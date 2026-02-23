　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

博士工程師淪詐團後台黑手　妻對話「每月拿個5、60萬」下場曝

▲就讀某大學醫學系馬姓男大生前年透過網路認識還在念高中少女，去年5月因故分手後，涉嫌入侵女友IG或電腦指控其劈腿、偷東西，少女不堪其擾報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

擁高學歷吳姓男子替詐團架設假投資網站，後台操控營造「帳面獲利」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

擁高學歷、曾任公司技術經理的吳姓男子，加入詐團架設並維護假投資網站，透過後台改數據營造獲利假象協助騙財。開庭時他辯稱僅幫忙修改原始碼賺外快，不知網站用途、不清楚涉及詐欺，但法官認為說詞不足採信，認定其並非低階外圍角色，士林地院判應執行3年4月徒刑，並沒收筆電與手機。

詐團先透過臉書、推特及交友軟體散布假投資、假徵才或假交友訊息，引導民眾加入LINE群組，再連結至假投資網站或下載假APP操作。被害人依指示匯款後，由博士肄業吳男登入管理系統修改後台數據，使被害人誤以為投資獲利，或以各種理由拖延出金，詐得款項再經層層轉匯掩飾去向，確認14名被害人受害，另清查與其相關的假網站達19個，已有35人報案，報案金額逾新台幣1300萬元。

然而，吳男與詐團約定，每維護一個網站可獲1000顆泰達幣報酬，法官估算其犯罪所得約新台幣8萬7千元至10萬餘元。另其與妻子的手機對話紀錄，其中提及「一個月從他那邊也是有拿個五、六十萬」等語，法官據此認為他與詐團往來密切、參與程度不低，但並未將該金額認定為確定收入。

不過，吳男在警詢及偵查期間否認參與詐欺，辯稱「沒有加入詐團，只是在TG群組想賺外快貼補家用」、「只是幫忙修改原始碼或網站功能，不知道整體用途」，並強調「沒有洗錢，也不清楚是在詐欺」。辯護人亦主張其有承認不確定故意，且願繳回犯罪所得，應予減刑。

但法官認為，吳男在偵查階段並未坦承核心犯罪事實，難認屬自白；且從扣案電腦、手機與對話紀錄可見，他可在後台鎖定IP、限制功能，甚至與共犯討論如何避免電子錢包遭凍結，顯示其對詐騙運作模式相當熟悉，角色並非一般外圍或取款車手。

法院審酌其起訴後已與多數被害人達成調解、賠償約207萬元，犯後態度尚可，但考量犯罪規模、技術角色及對社會危害性，仍判處各罪1年6月至1年10月不等，合併執行3年4月。因執行刑逾2年，不符緩刑要件，不予緩刑。全案仍可上訴。

02/21 全台詐欺最新數據

110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

