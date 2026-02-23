賴政府連開7小時會議因應關稅變局　卓榮泰：適時說明後續動作

記者陶本和／台北報導

美國聯邦最高法院推翻援引國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施對等關稅，讓美國總統川普非常不滿，日前先宣布利用其他法源加徵為期150天的10%全球關稅，隨後又加碼為15%。對此，行政院長卓榮泰今（23日）受訪時表示，這幾天都在因應這個新的局勢變化，前天從下午3點，一直到晚上的10點，開了一個7個小時的會議，一方面要充分掌握各種國外的資訊，一方面要再確認現在怎麼因應；他說，之後在適當的時間，會再跟國人做更具體的說明後續的、必要的一些程序跟一些動作。

▲行政院長卓榮泰主持新春團拜。（圖／記者徐文彬攝）



卓榮泰表示，這幾天都在因應這個新的局勢變化，前天從下午3點，一直到晚上的10點，開了一個7個小時的會議，一方面要充分掌握各種國外的資訊，一方面要再確認現在怎麼因應，但是因為在放假的時間，有的資訊在取得上面

還是沒有辦法馬上，但還是充分的了解到國外，在美國大法官會議之後，判決之後所因應的一個新的局勢。

卓榮泰指出，現在很肯定的，在當天一個最清楚的，最後的一個當時的一個結論，階段性的結論就是，以副院長對外所說的那一篇內容相當完整的資料，當作我們現在的基礎的論點，意思就是，美國的大法官的判決對於我們已經談好的MOU跟232的最優惠的待遇並沒有改變。

卓榮泰說，這個基礎要爭取也必須馬上跟美國確認，後續的一些其他法律途徑，關於關稅的法律途徑會有些其他的狀況，所以目前在今天開始上班的時候，就已經在進行這樣的接觸跟了解，那之後在一個適當的時間，也許是很快的時間，會再跟國人做更具體的說明後續的、必要的一些程序跟一些動作。