國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁已經發動「第3次世界大戰」 澤倫斯基警告：必須阻止他

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基不滿美方斡旋俄烏停戰談判的結果。（圖／路透）

▲澤倫斯基警告，普丁已經發動第三次世界大戰。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）週末接受BBC專訪時表示，俄羅斯總統普丁已經發動第三次世界大戰，唯有強大的軍事與經濟壓力才能讓他收手。澤倫斯基也再度堅定拒絕莫斯科提出的2大停火條件，同時重申烏克蘭將贏得戰爭。

澤倫斯基：普丁已經發動三戰

澤倫斯基在基輔（Kyiv）的政府總部大樓受訪時說，烏克蘭絕對不會戰敗，而是會以勝利姿態結束戰爭。

他表示，普丁已經展開第三次世界大戰，「我相信普丁已經開始（三戰）了，問題只在於他能夠占領多少土地，以及如何阻止他……俄羅斯企圖向世界推行一種不同的生活方式，並且改變人們為自己選擇的生活方式。」

堅拒2大條件　否則只會助長普丁

澤倫斯基堅決反對為了簽署停火協議而滿足普丁提出的條件，包括從俄軍尚未占領的戰略要地上撤軍，並且交出頓涅茨克州（Donetsk）東部20%仍由烏軍控制的領土，以及赫爾松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）的更多土地。

澤倫斯基說，「我不把那裡僅僅只看成土地。我把它看作放棄，削弱我們的地位，拋棄我們在那裡生活的數十萬人民。這就是我的看法，而我確信這個『撤退』會分裂我們的社會。」

他指出，「割地換和平」或許能夠暫時滿足普丁，但根據西方夥伴評估，這位俄羅斯領導人只需要3到5年的恢復期，接下來就會繼續發動戰爭。

去年夏天以來，西方外交官就表示，川普認同普丁的看法，也就是烏克蘭向俄羅斯做出領土讓步將是停火關鍵，而且最好在今年夏天之前完成。白宮以外的許多分析人士也認為，烏克蘭無法贏得戰爭，若未向莫斯科讓步將會戰敗。

澤倫斯基對此反問BBC採訪團隊，「你們現在在哪裡？你們在基輔，在我們的首都，在烏克蘭。我們會輸嗎？當然不會，因為我們是在為烏克蘭的獨立而戰。」

▼川普與澤倫斯基的關係起伏不定。（圖／路透）

▲▼川普在白宮會面澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲展開高峰會。（圖／路透）

勝利是什麼？呼籲美國安全保障

被問及勝利會是什麼情況？澤倫斯基表示，勝利意味著結束殺戮，以及烏克蘭人民恢復正常生活。除此之外，「我認為，現在阻止普丁並且避免他占領烏克蘭，對於整個世界而言都是一場勝利。因為普丁不會在烏克蘭罷手。」

談及與美國總統川普起伏不定的關係，他表示，「我們談論的不只是川普總統，而是美國」，因為領導層總會更迭，所以任何安全保障都需要美國國會批准才能確保效力。對於川普要求烏克蘭在夏季前舉行大選，澤倫斯基回應，必須先取得安全保障，才可能考慮選舉事宜。

澤倫斯基也透露，目前最迫切的需求是防空系統，尤其是愛國者飛彈的生產授權，但西方夥伴至今仍未同意。儘管面臨多重壓力，他仍堅定表示，「我們會成功的，上帝保佑。」

MBA女碩士「全裸陳屍男友家」！印度男殘忍虐殺　還想施黑魔法召魂

安德魯「落魄照」掛進羅浮宮！　標題4個字酸爆

全美多州緊急狀態！暴風雪來襲上萬航班延誤　紐約市祭交通禁令

普丁已經發動「第3次世界大戰」 澤倫斯基警告：必須阻止他

澤倫斯基普丁烏克蘭停火美國川普

