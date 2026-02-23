　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅被推翻！紐時揭「亞洲4國陷入兩難」　台灣影響不大

▲▼ 圖為美國總統川普2025年4月2日在白宮針對關稅發表談話。（圖／路透）

▲川普「對等關稅」被最高法院推翻。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》指出，川普關稅被最高法院裁定違法後，他隨即宣布改換法源，仍對全球加徵15%關稅。此舉讓已與華府達成貿易協議的部分國家，陷入進退兩難的尷尬處境，先前為了避免高額關稅而做出的巨額投資承諾與經濟讓步，如今看來可能根本不必要，當初不如「再等等看」還比較好。

關稅被推翻　協議淪為未知數

日本17日承諾在美投資360億美元，印尼總統19日在華府簽署貿易協議、開放關鍵經濟市場，讓川普大力宣揚美國「再次勝利」。不過最高法院19日裁定，川普援引的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）法律基礎無效，讓這些協議的效力陷入高度不確定性之中。

亞洲是全球大部分商品的生產地，許多國家高度仰賴出口產業，因此先前競相與川普政府達成貿易協議，甚至不惜做出重大貿易承諾，如今卻紛紛反思是否太過倉促。

諮詢公司APAC Advisors執行長歐昆（Steven Okun）認為，「那些同意15%以上關稅的國家現在處於不利地位」，各國正陷入兩難，究竟該重新談判爭取更好條件，還是維持現狀避免招致報復？

▼美東時間12日，台美談判團隊共同簽署台美對等貿易協定。（圖／美國貿易代表署）

▲▼在行政院副院長鄭麗君（右2）、美國商務部長盧特尼克（左1）、美國貿易代表葛里爾（左2）等人見證下，美國在台協會執行理事藍鶯（左3）和駐美代表俞大㵢（右3）於美東時間12日共同簽署台美對等貿易協定。（圖／美國貿易代表署）

台日韓處境不變　這些國家很尷尬

《紐約時報》寫道，日本、南韓與台灣以數千億美元投資為代價，確保了15%關稅待遇。對他們而言，情況幾乎沒有改變。

不過，印尼、馬來西亞、柬埔寨，承諾大量採購美國商品、對美開放特定產業市場，以換取19%關稅，與其他亞洲經濟體相比，落入不利地位。

越南的處境更加微妙。該國起初面臨46%重稅，與華府談判後達成20%關稅的框架協議，但遲遲沒有下文。如今看來，越南可能反而適用全球統一的15%稅率，比先前談的條件還優惠。

值得注意的是，許多國家的貿易協議，根本還沒完成國內立法程序。目前，馬來西亞與印尼已迅速公開表示，該國政府尚未批准與華府敲定的貿易協議。

▼最高法院駁回關稅政策後，川普20日在白宮舉行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼最高法院駁回關稅政策後，美國總統川普20日在白宮舉行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

川普有對策　但談判籌碼弱了

那些選擇與華府談判並簽署貿易協議的國家，儘管深知最高法院可能推翻關稅，仍假設川普必定另覓途徑，對進口商品課稅，以達成追求「更平衡貿易關係」的目標。

智庫「戰略與國際研究中心」學者納多（Paul Nadeau）認為，真正的贏家是「那些尚未正式達成協議，或像日本那樣投入大量資金的國家。」

他預期，關稅仍會以某種形式存在，而最高法院裁決可能改變未來談判態勢，「川普在某些方面會受到更多限制，這改變了他在談判桌上的籌碼。現在他坐上談判桌時，手上的棒子（施壓手段）已經沒有那麼強硬了。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

