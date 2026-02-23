老翁台鐵車廂內「公然抽菸」！女乘客勸阻反遭嗆：妳叫啊

▲老翁在台鐵上抽菸，行徑相當誇張。（圖／翻攝臉書／Hayashi Kozaki）

圖文／CTWANT

依據臺灣現行法規，所有公共交通工具全面禁止吸菸，但仍有少數民眾違規。近日網路流傳一段影片，一名頭髮斑白的老翁在台鐵行駛中的列車車廂內點燃香菸，引發乘客不滿。一名女性乘客上前勸阻，未料卻遭對方回嗆，過程被拍下並分享到社群平台後，掀起討論。

該影片由臉書帳號「Hayashi Kozaki」發布。畫面顯示，老翁疑似剛上車不久便點菸，在車廂內吞雲吐霧，未顧及其他乘客權益。女乘客見狀上前提醒，並表示將向列車長反映。不料老翁回應「妳叫啊」，態度強硬，未見收斂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後，女乘客按下車廂內的緊急求救鈴，並向趕來的列車長說明情況，指出事發於第三節車廂。不過影片中可見，老翁仍持續吸菸，對周遭反應未有明顯改變。

影片曝光後，不少網友留言批評，「應該光明正大直接拿滅火器噴了他」、「好扯，有夠誇張」、「這個一定要給他處罰，不能在車上抽菸啦，真的是沒知識」、「沒水準的人怎麼這麼多」、「是我就礦泉水灑過去」、「這老頭真的很有事」、「這畫面只有以前搭藍皮號、莒光號時看得到，以前我搭藍皮號時同學都在門旁邊靠著抽菸」。

依據菸害防制法規定，包括臺灣鐵路管理局所屬車廂、月台及車站旅客等候室在內，皆為全面禁菸場所。違規者可處新臺幣2000元以上、10000元以下罰鍰。若旅客發現吸菸情形，應即時通報列車長或站務人員處理。

延伸閱讀

▸ 不是模糊線條！這類Emoji竟藏彩蛋 放大驚見「神秘訊息」

▸ 川普佛州海湖莊園「遭持槍闖入」 特勤局開槍擊斃嫌犯

▸ 原始連結