快訊／台61台江大道驚悚車禍　奧迪解體...30歲男駕駛當場死亡

▲台南市安南區台61線台江大道尾段發生死亡車禍，藍色奧迪小客車撞擊後車體嚴重毀損，王姓駕駛當場死亡。（民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南市安南區台61線台江大道尾段，23日清晨發生一起重大死亡車禍！1輛藍色奧迪小客車不明原因發生事故，撞擊力道猛烈，導致引擎與車身分離，整輛車幾乎解體，消防人員趕抵現場檢視後，確認30歲王姓男駕駛明顯死亡，未送醫，現場後續交由轄區市警三分局警方處理，確切肇事原因仍待檢警調查釐清。

台南市消防局指出，23日上午7時11分接獲員警轉報，指安南區台江大道尾、青砂街二段914號旁發生車禍事故，隨即派遣土城分隊等單位共4車9人前往搶救。

消防人員於上午7時31分抵達現場，發現為1輛藍色奧迪小客車於台61線橋上發生事故，車體嚴重毀損。消防人員檢視發現車內駕駛受困且已無生命徵象，經檢視確認明顯死亡，不送醫，後續交由轄區市警三分局警方接手處理。

據了解，該起事故僅年約30歲王男1人死亡，現場未波及其他車輛。由於撞擊力道強大，引擎與車身分離，事故畫面怵目驚心。至於是否因車速過快、機械故障或其他因素釀禍，三分局警方將進一步調閱監視器及相關跡證報請檢察官調查釐清。

警方也呼籲，駕駛人行經快速道路及橋面路段時務必減速慢行、保持安全距離，以確保行車安全。