快訊／新莊12歲女童「墜落社區中庭」！無呼吸心跳　送醫搶救中

▲新北市新莊區墜樓案，12歲女童送醫搶救中。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市新莊區中平路一處社區大樓23日上午7時44分發生一起墜樓案！一名12歲女童因不明原因墜落社區中庭，當場失去生命跡象，鄰居見狀趕緊報警處理。警消獲報趕抵現場，隨即將人送醫，目前仍在搶救中，至於詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995