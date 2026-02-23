　
警察變頭號毒梟！美懸賞4.8億抓人　他斬首24警「竟被貧民當神」

記者張方瑀／綜合外電報導

墨西哥頭號毒梟、人稱「金髮男」（El Mencho）的歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在軍方的突擊行動中喪生。過去曾身為警察的他，隨後搖身一變成為「哈里斯科新世代」（CJNG）集團首腦的犯罪帝國霸主，多年來因手段殘暴、與政府及敵對幫派對抗而留下無數血腥遺產。

從警察變身犯罪首腦　崛起速度驚人

根據《路透社》報導，現年60歲的歐塞奎拉曾是一名警察，但他卻轉身創立了國際犯罪帝國「哈里斯科新世代」（CJNG），並迅速將其發展成墨西哥最強大的勢力之一。在短時間內，歐塞奎拉策劃讓CJNG崛起，直接威脅到昔日盟友「錫那羅亞集團」（Sinaloa Cartel）的地位。

▲▼墨西哥頭號毒梟、別名「金髮男」（El Mencho）的哈里斯科新世代（Jalisco New Generation Cartel）集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）遭擊殺。（圖／路透）

▲墨西哥頭號毒梟、別名「金髮男」的哈里斯科新世代集團首腦歐塞奎拉遭擊殺。（圖／路透）

儘管美國政府曾懸賞高達1500萬美元（約新台幣4.8億元）徵求他的相關情報，但歐塞奎拉多年來始終能巧妙躲避追捕。布魯金斯學會安全專家費爾巴巴-布朗（Vanda Felbab-Brown）表示，「除了錫那羅亞集團首腦外，『金髮男』多年來一直是各界最想抓到的大魚，他能躲過美墨執法部門這麼久，真的令人震驚。」

手段殘暴　擊落直升機、慣用斬首示眾

歐塞奎拉的影響力被認為僅次於目前關押在美國監獄的龍頭「矮子」古茲曼（Joaquin 'El Chapo' Guzman）。但他與愛出風頭的古茲曼不同，歐塞奎拉傾向保持低調與神祕，卻也因流出的錄音檔中充滿髒話、威脅官員的兇狠形象而惡名遠播。

他的犯罪集團不僅涉及走私大量芬太尼（fentanyl）到美國，更以暴力手段威嚇社會。2015年當軍警準備收網時，其黨羽竟用火箭推進榴彈擊落軍用直升機協助他脫逃；他旗下的殺手更慣用斬首等血腥手段，曾在6週內殺害24名警察以警告當局。

現任墨西哥國家安全部長哈夫奇（Omar Garcia Harfuch）在2020年也曾遭該集團暗殺，幸運生還後，此次親自參與並督導了圍剿歐塞奎拉的行動。

深山窮村出身　靠毒品與政治賄賂編織保護網

歐塞奎拉1966年出生於米卻肯州（Michoacan）一個法治蕩然無存的貧窮山村。他小時候在田裡工作，後來前往美國接觸海洛因貿易並入獄服刑。

被驅逐回墨國後，他短暫加入警隊，隨後進入「千禧年集團」（Milenio Cartel）擔任殺手與執行長。在爭奪領導權失敗後，他自立門戶創立CJNG，將毒品走私結合準軍事化的暴力管理。

為了鞏固勢力，歐塞奎拉投入大量資金賄賂政客與警察，建立起幾乎完全「免責」的保護網。

哥倫比亞大學專家布斯卡利亞（Edgardo Buscaglia）指出，該集團是政界最大的金主，甚至在疫情期間發放印有標誌的物資包收買人心。對於當地的貧苦民眾而言，比起失能的政府，這位毒梟甚至被視為「比較不爛的選擇」。

關鍵字：

墨西哥毒梟哈利斯科CJNG歐塞奎拉

