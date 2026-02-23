百貨公司一樓為何沒廁所？背後原因超心機　超多人直接跳過

▲許多人逛百貨公司都會跳過一樓，先找廁所，有業者分享冷知識直指，其實這是巧妙的安排，有商業考量，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

圖文／鏡週刊

不管是春節或週末假日，百貨公司是逛街的好去處，有舒服的空調，又有明亮的環境，有網友觀察發現，很多人走進百貨公司，多數會跳過一樓。貼文引發熱議，網友除了認同，也直言該樓層往往是全棟業績最好。也有網友提到，進入百貨公司會直接上二樓找廁所，對此曾有業者解答，百貨公司一樓沒設置廁所其實有商業考量。

這名網友是日前在Threads發文表示，「基本上，一般人在逛百貨公司一樓都會先跳過」。貼文獲得多數網友認同，紛紛留言表示，「不是奢侈品牌的化妝品，就是手錶或首飾，根本買不起」、「小北百貨除外」、「不是不想逛，是買不起」、「我覺得我在一樓的話會降低那邊的平均水準」。

也有網友直言，不是受眾自然不會停在一樓，「男人才會跳過！」「你不是受眾而已，我也不是」、「一樓化妝品還買得起，二樓比較該跳過」、「可是好像是整棟業績最好的區」、「你也可以每個月去領取專櫃試用品啊」。

此外，也有網友以有沒有設置廁所，決定要不要在該樓層停留，「一樓又沒有廁所」、「我都直接上二樓找廁所」。大江國際購物中心過去就曾在臉書以「冷知識」解答表示，為什麼百貨公司一樓沒有廁所？因為設置於其他樓層，能夠增加消費者的停留時間，並能逛到其他樓層，提升消費意願。大江也藉此強調，他們購物中心有特別設計廁所。



