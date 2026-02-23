停火恐瀕破裂？　巴基斯坦跨境空襲阿富汗釀18死

▲阿富汗、巴基斯坦去年爆邊境衝突。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

巴基斯坦22日表示，已對阿富汗境內的武裝分子營地發動空襲，此舉對兩國之間本就脆弱的和平關係構成嚴峻考驗。

鎖定7處營地空襲

巴基斯坦新聞部指出，軍方針對其指控近期在國內發動多起致命攻擊的武裝分子，進行「基於情報、選擇性行動」，鎖定7處營地。空襲目標包括巴基斯坦塔利班（Tehrik-e-Taliban Pakistan，TTP）及其附屬組織，以及一個與伊斯蘭國有關的團體。

阿富汗國防部發表聲明證實遭到空襲，並稱此舉為「公然侵犯阿富汗國家主權」及「明顯違反」國際法。

聲明指出，空襲發生在阿富汗東部楠格哈爾省與帕克提卡省的平民地區，目標包括一所宗教學校及「多處平民住宅」。

釀婦女小孩在內共18死

楠格哈爾省高級警官哈馬德（Sayed Tayeb Hamad）在阿富汗國家電視台表示，死者中包括婦女與兒童，共18人喪生。根據國家媒體報導，22日上午仍在瓦礫中挖掘罹難者遺體。

此次空襲發生前，巴基斯坦境內歷經1個月的致命攻擊，最近一起為21日西北部2名軍人遭武裝分子殺害，其中包括1名中校。

本月稍早，巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德1座什葉派清真寺發生自殺式爆炸，造成數十人喪生。

巴基斯坦新聞部表示，該國握有「確鑿證據」，顯示2月的攻擊是由在阿富汗的武裝領導層與指揮者「指使」所為。

兩國停火恐瀕破裂

這次升級行動將考驗自去年10月以來兩國之間的脆弱停火。當時雙方爆發多年來最致命的交火後達成停火協議。

在兩國具爭議、長達1600英里的邊境沿線爆發的衝突中，數十名平民死傷。衝突最終在巴基斯坦對喀布爾發動空襲後，阿富汗展開報復性攻擊。

伊斯蘭馬巴德長期指控喀布爾庇護巴基斯坦塔利班組織，喀布爾則予以否認。

巴基斯坦國防部長哈瓦賈・阿西夫（Khawaja Asif）去年11月接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，巴基斯坦希望「剷除」在阿富汗境內的巴基斯坦塔利班領導層，並稱將採取「一切可用手段」。