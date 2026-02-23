3波全台有雨！　連假起變天

▲本周水氣增加。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

228連假起3波全台有雨！氣象專家賈新興表示，周日受鋒面通過影響，全台各地有局部短暫雨；下周二受鋒面通過影響，午後各地有局部短暫雨；下周三受水氣移入影響，午後各地轉有局部短暫陣雨。

▼最新歐洲模式預測未來降雨。（圖／翻攝賈新興臉書）



[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興說，周二午後桃園以北山區、宜花東山區有零星短暫雨；周三微弱鋒面通過及東北季風影響，苗栗以北沿海有零星短暫雨，午後北北基宜花東、竹苗以南山區亦有零星短暫雨。

即將進入春天 天氣變化快速

賈新興指出，周四北海岸、基隆、東北角、宜蘭有零星短暫雨，午後至周五受微弱鋒面通過影響，新竹以北、宜蘭轉有局部短暫雨，苗栗、高屏及花東亦有零星短暫雨；周五苗栗以北、宜蘭有局部短暫雨，午後苗栗至嘉義、花東亦有零星短暫雨。

賈新興提到，周六午後至周日受鋒面通過影響，其中周六午後新竹以北及宜蘭轉有局部短暫雨，苗栗、高屏及花東亦有零星短暫雨；周日全台各地有局部短暫雨。

賈新興分析，下周一台中以北、宜花東有零星短暫雨，台中以南山區亦有零星短暫雨；下周二受鋒面通過影響，苗栗以北有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨；下周三受水氣移入影響，北海岸、基隆、東北角、宜花東、台中有零星短暫雨，午後各地轉有局部短暫陣雨。