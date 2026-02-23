　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

闖海湖莊園遭擊斃！槍手竟是「21歲死忠川粉」　絕命瞬間曝

▲▼21歲槍手馬丁（Austin Tucker Martin）闖海湖莊園遭擊斃。（圖／翻攝自X）

▲21歲槍手馬丁闖海湖莊園遭擊斃。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名21歲男子在22日凌晨持散彈槍與汽油桶，強行開車闖入總統川普（Donald Trump）位於佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）警戒區，最終在與特勤局幹員對峙後遭當場擊斃。隨後該名男子身分遭起底，竟是一名熱愛高爾夫球場創作的年輕藝術家，且全家人都是川普的「死忠支持者」，讓家屬悲痛直呼不可置信。

趁隙闖入警戒區　「放下油桶、舉槍對準」絕命瞬間曝光

根據《美聯社》、《紐約郵報》報導，美國特勤局與當地警方指出，這起事件發生在22日凌晨約1時30分。當時21歲的槍手馬丁（Austin Tucker Martin）駕車尾隨另一輛正要離開莊園的車輛，趁隙衝入海湖莊園北門的內圍警戒區。

▲▼ 美國前總統川普宅邸「海湖莊園」（Mar-a-Lago）。（圖／路透）

▲川普位於佛州的宅邸「海湖莊園」。（圖／路透）

棕櫚灘郡警長布拉德肖（Ric Bradshaw）在記者會上還原了交火前的關鍵時刻。

馬丁當時手持一把散彈槍與一個汽油桶，遭到兩名特勤局幹員及一名副警長攔截，執法人員大聲喝令他放下手中的裝備，馬丁雖聽從指示放下了汽油桶，卻隨即「舉起散彈槍進入射擊姿勢」。

布拉德肖表示，執法人員面對威脅果斷開火，馬丁當場遭擊斃。事後調查發現，馬丁疑似是在開車從北卡羅萊納州（North Carolina）南下的途中購買了這把槍，車內還留有槍枝包裝盒。

身分起底　家屬崩潰：他是死忠川粉、連螞蟻都不敢殺

報導指出，槍手馬丁是一名來自北卡州卡梅隆（Cameron）的藝術家，其Instagram帳號滿滿都是以水彩、黑白素寫描繪的高爾夫球場風景，尤其是家鄉附近的高爾夫球場。他的作品風格憂鬱，貼文多半配上簡單的電子音樂，幾乎沒有社交互動，在親友眼中是個安靜、內向的孩子。

馬丁的表弟菲爾茲（Braeden Fields）受訪時崩潰表示，全家人都是川普的超級支持者，「我們所有人都是！我不敢相信他會做出這種事，這簡直太令人震驚了。」

菲爾茲形容馬丁平時在高爾夫球場工作，還會捐款給慈善機構，「他連螞蟻都不敢殺，甚至根本不知道怎麼用槍。」馬丁的母親在事發前一天才向警方通報兒子失蹤，沒想到再接到消息已是天人永隔。

兩度逃過暗殺死劫　川普住家維安再升級

事發當時，川普人正在白宮，並未待在海湖莊園。然而，這已是川普短時間內面臨的多次生命威脅。

回顧2024年競選期間，川普曾兩度遭遇暗殺企圖：一次是在賓州巴特勒（Butler）的造勢大會上遭槍手庫克斯（Thomas Crooks）擊中右耳；另一次則是男子勞斯（Ryan Routh）埋伏在川普高爾夫球俱樂部草叢企圖伏擊。

此次事件再次引發全美對卸任及現任總統維安防禦的關注。FBI 局長帕特爾（Kash Patel）已承諾將「投入所有必要資源」徹底調查馬丁的作案動機與心理狀態，並呼籲周邊居民提供監控影像。

02/20 全台詐欺最新數據

