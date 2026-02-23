　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅遭推翻！　歐盟火大回應：不接受美國任意調漲

▲美國，歐盟，國旗。（圖／路透社）

▲歐盟籲美方說明關稅後續措施。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普去年引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）強徵全球關稅，日前遭最高法院裁定違法，原以為貿易戰將畫下句點，不料川普隨即宣布改換法源，強勢對全球加徵15%關稅。對此，歐盟執委會發出嚴正聲明，要求華府必須針對後續措施提供「完全透明」的說明，更強硬表態「合約就是合約」，不接受美方任意調漲。

川普關稅遭法院推翻　隨即加碼回擊引動盪

美國最高法院於20日裁定，川普（Donald Trump）先前引用的全球關稅政策違憲。然而，這項看似終結經濟不穩定的裁決，卻引來川普更激進的反擊。

川普在判決後立即宣布，將改用其他法源向全球開徵10%的臨時性全面關稅，並在短短一天內迅速加碼至15%，此舉讓原本趨於緩和的國際經貿局勢，再度陷入劇烈動盪。

歐盟強硬喊話：合約就是合約

針對美方出爾反爾的舉動，代表歐盟27個成員國的歐盟執委會於22日打破沉默，發布強硬聲明。

歐盟執委會22日指出，目前的情況完全不利於落實雙方在去年8月達成的「歐美貿易協定」。當時雙方在共同聲明中承諾要建立「公平、平衡且互惠」的跨大西洋貿易關係。

歐盟執委會強調，合約就是合約，要求美方必須遵守協議。根據去年的協定，歐盟商品除了鋼鐵等特定項目外，關稅上限應維持在15%，且飛機零組件等產品應享有零關稅；作為交換，歐盟早已取消多項美國商品的進口關稅，並撤回報復性措施

歐盟執委會直言，這種「不可預測」的關稅手段具有高度破壞性，不僅削弱全球市場信心，更會對國際供應鏈製造更多不確定性。

為了因應這場突如其來的變局，歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）已在21日緊急與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行通話。

歐盟執委會表示，首要目標是維護穩定且可預測的貿易環境，將持續捍衛歐盟利益，並努力降低關稅衝擊。

02/20 全台詐欺最新數據

99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

川普關稅貿易戰對等關稅北美要聞歐盟

