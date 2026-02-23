美軍主導情蒐！墨軍擊斃「頭號毒梟」引爆動　國務院促公民避難

▲墨西哥全國爆發動亂。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

在美軍新成立的秘密特遣部隊情蒐支援下，墨西哥軍方22日發動大規模突襲，成功擊斃綽號「金髮男」（El Mencho）的頭號毒梟歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）。然而，毒梟勢力的報復行動隨即席捲全墨，多地發生縱火與公路封鎖，美國國務院已緊急發布警告，要求在當地的美國公民立即「就地避難」。

美軍神秘部隊出手 「跨部會特遣隊」首戰立功

根據《路透社》報導，這次行動背後的關鍵推手，是美國軍方上個月才低調成立的「反毒梟聯合跨部會特遣隊」（JITF-CC）。一名美國國防部官員透露，該單位整合了執法與情報體系，利用過往對付「蓋達組織」（al Qaeda）與「伊斯蘭國」（IS）的作戰經驗，精準掌握毒梟在邊境兩側的成員網絡。

▲墨西哥頭號毒梟、別名「金髮男」的歐塞奎拉遭擊殺。（圖／路透）



儘管美方強調突襲本身是由墨國軍方執行，但一名不具名的前官員表示，美國先前已為歐塞奎拉量身打造了一份極其詳盡的「目標檔案」，並移交給墨西哥政府。這份關鍵情資成了壓垮這位跨國犯罪集團首領的最後一根稻草。

「哈利斯科」教父激烈槍戰重傷 搭機送醫不治

墨西哥國防部證實，強大武裝勢力「哈利斯科新世代集團」（CJNG）的首腦歐塞奎拉，在西部哈利斯科州（Jalisco）的激烈槍戰中身受重傷，隨後在搭機後送往墨西哥市途中宣告死亡。

現年60歲的歐塞奎拉曾是一名警察，多年來行蹤詭祕。即便美國國務院開出高達1500萬美元（約新台幣4.8億元）的懸賞金，他仍能長期逃避追捕。他的死不僅是墨西哥緝毒戰的重大勝利，也斬斷了每年走私進入美國、價值數十億美元的可卡因與芬太尼命脈。

▲墨西哥超過6個州陷入混亂，持槍分子更直接封鎖主要公路。（圖／路透）



毒梟餘黨全墨暴動 美方緊急發布避難令

就在歐塞奎拉死訊傳出後，集團成員隨即在墨西哥各地發動瘋狂報復。報導指出，目前已有超過6個州陷入混亂，暴徒四處焚毀汽車，持槍分子更直接封鎖主要公路。

受到動亂影響，瓜達拉哈拉（Guadalajara）與瓦拉塔港（Puerto Vallarta）的國內外航班已出現大規模取消。美國國務院領事事務局隨即在X上發布聲明，敦促當地的美國公民保持警惕，並在獲得進一步通知前維持「就地避難」。

美墨邊境戰略轉向 川普政府強硬施壓

此一重大戰果，也被視為川普（Donald Trump）政府對墨西哥施壓後的成果。美方近年不斷要求墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）強化打擊販毒，甚至威脅將直接介入。

隨著美軍特遣部隊正式浮上檯面，也顯示出美國正逐步加強對美墨邊境的軍事化情報控制，未來恐有更多針對毒梟的高階精準打擊行動。