桃園婦「4瓶鹽酸潑瞎丈夫」　獲緩刑理由曝

▲桃園地院。（圖／資料照片）



記者張靖榕／綜合報導

桃園一對郭姓夫妻2024年4月清晨發生口角後，朱姓妻子趁丈夫回臥室補眠，竟持鹽酸朝其全身潑灑，造成嚴重灼傷與雙眼重創。桃園地方法院審理後，考量朱女罹患重度憂鬱症且犯後自首，依重傷害罪判刑2年，緩刑4年並付保護管束，全案可上訴。

拿4瓶鹽酸潑瞎丈夫

判決指出，案發於2024年4月2日清晨5時50分許，朱女見郭男回房睡覺後心生怨恨，拿出4瓶鹽酸潑向對方。犯案後她自行前往圳頂派出所報案，並請警方協助聯絡救護車。

郭男在睡夢中遭化學藥劑灼傷，送醫後確認頭頸、臉部與軀幹約30%面積化學性灼傷，其中雙眼傷勢最重，左眼萎縮達全盲程度，右眼僅能辨識指數，構成無法回復的重傷害。

罹重度憂鬱症未就醫

法院審理時，朱女坦承犯行，並由衛福部桃園醫院進行精神鑑定。鑑定結果指出，她罹患重度憂鬱症，案發時未接受治療，情緒低落與判斷力受損，致其辨識違法及控制衝動能力顯著降低。

合議庭認為，朱女符合精神障礙減刑及自首減刑要件，且與郭姓前夫達成調解並獲諒解，無前科紀錄，具悔意，因此量刑後宣告緩刑4年並付保護管束。

法院指出，朱女目前持續就醫與規律服藥，與成年子女同住並有家庭支持，雖需長期追蹤治療，但無宣告監護處分必要，全案仍可上訴。