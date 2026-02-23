　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園婦「4瓶鹽酸潑瞎丈夫」　獲緩刑理由曝

▲桃園地院。（圖／資料照片）

▲桃園地院。（圖／資料照片）

記者張靖榕／綜合報導

桃園一對郭姓夫妻2024年4月清晨發生口角後，朱姓妻子趁丈夫回臥室補眠，竟持鹽酸朝其全身潑灑，造成嚴重灼傷與雙眼重創。桃園地方法院審理後，考量朱女罹患重度憂鬱症且犯後自首，依重傷害罪判刑2年，緩刑4年並付保護管束，全案可上訴。

拿4瓶鹽酸潑瞎丈夫

判決指出，案發於2024年4月2日清晨5時50分許，朱女見郭男回房睡覺後心生怨恨，拿出4瓶鹽酸潑向對方。犯案後她自行前往圳頂派出所報案，並請警方協助聯絡救護車。

郭男在睡夢中遭化學藥劑灼傷，送醫後確認頭頸、臉部與軀幹約30%面積化學性灼傷，其中雙眼傷勢最重，左眼萎縮達全盲程度，右眼僅能辨識指數，構成無法回復的重傷害。

罹重度憂鬱症未就醫

法院審理時，朱女坦承犯行，並由衛福部桃園醫院進行精神鑑定。鑑定結果指出，她罹患重度憂鬱症，案發時未接受治療，情緒低落與判斷力受損，致其辨識違法及控制衝動能力顯著降低。

合議庭認為，朱女符合精神障礙減刑及自首減刑要件，且與郭姓前夫達成調解並獲諒解，無前科紀錄，具悔意，因此量刑後宣告緩刑4年並付保護管束。

法院指出，朱女目前持續就醫與規律服藥，與成年子女同住並有家庭支持，雖需長期追蹤治療，但無宣告監護處分必要，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷翔平險遭「163公里強襲球」擊中！　驚險片段曝光
闖海湖莊園遭擊斃！槍手竟是「21歲死忠川粉」　絕命瞬間曝
大谷Live BP飆159公里再轟5發
冬衣別收！　可能還有冷氣團
林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關
快訊／川普關稅遭推翻！　歐盟火大回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園婦「4瓶鹽酸潑瞎丈夫」　獲緩刑理由曝

快訊／濃煙狂竄！　里長服務處凌晨起火

雲林大黃狗被人從5樓丟下「兇手抓到了」　虐狗原因曝光

男廚拍男同事屁股「喊吃飯」　開玩笑觸犯性騷擾判拘40天

三重男擁毒被盯上　後門開溜遭逮...車上搜出喪屍煙彈

神明金牌都敢偷！石碇宮廟金牌遭搜刮　竊賊留鞋印遭鎖定

重案回顧／二審開庭洪淨下跪道歉！　受害少年「輪迴說」原諒他

快訊／萬華晚間火警！木造屋全面燃燒　99歲老翁受困急救出

「廠商是誰」答不出來堅持要匯40萬　萬華警打醒詐騙話術

女毒蟲害死警長遭判死　南投衛生局：毒駕將車輛變移動風險源

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

高雄男駕車擦撞小黃開溜　遭攔下急call子救駕...酒測0.6慘了

桃園婦「4瓶鹽酸潑瞎丈夫」　獲緩刑理由曝

快訊／濃煙狂竄！　里長服務處凌晨起火

雲林大黃狗被人從5樓丟下「兇手抓到了」　虐狗原因曝光

男廚拍男同事屁股「喊吃飯」　開玩笑觸犯性騷擾判拘40天

三重男擁毒被盯上　後門開溜遭逮...車上搜出喪屍煙彈

神明金牌都敢偷！石碇宮廟金牌遭搜刮　竊賊留鞋印遭鎖定

重案回顧／二審開庭洪淨下跪道歉！　受害少年「輪迴說」原諒他

快訊／萬華晚間火警！木造屋全面燃燒　99歲老翁受困急救出

「廠商是誰」答不出來堅持要匯40萬　萬華警打醒詐騙話術

女毒蟲害死警長遭判死　南投衛生局：毒駕將車輛變移動風險源

老招牌對決黑馬　3大高股息ETF策略解析

美軍主導情蒐！墨軍擊斃「頭號毒梟」引爆動　國務院促公民避難

超越法律的愛！Makiyo離婚2年驚喜合體前婆婆　斷聯前夫卻暖謝她

凱特王妃Gucci禮服配波浪捲髮好浪漫　登紅毯氣場不輸女星

「三菱高人氣休旅」黑化特仕車超帥！台灣今年拚國產化7人座

大谷Live BP飆159公里再轟5發　啟程會合侍Japan！羅伯斯喊寂寞

闖海湖莊園遭擊斃！槍手竟是「21歲死忠川粉」　絕命瞬間曝

連假全台有雨！　3波接力變天

TOYOTA「跨界小鴨休旅Yaris Cross」新年式日本開賣！折合新台幣55萬

費爾柴德擊球初速170公里首安！鄭宗哲2保送1盜壘、李灝宇無安打

【說好的不見不散】柯基公園散步不見老朋友...孤零零地四處張望QQ

社會熱門新聞

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

重案回顧／二審開庭洪淨下跪道歉　受害少年原諒他

快訊／萬華晚間失火！救出99歲老翁

三重男擁毒被盯上　車上搜出喪屍煙彈

想聽古典樂又喊關　五楊高架男硬開門墜橋亡

男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

超商女店員「假寄杯、真偷錢」　老闆對帳氣炸

玩笑開過頭！　男廚拍男同事屁股判拘40天

大黃狗遭高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」

石碇宮廟金牌遭搜刮　竊賊留鞋印遭鎖定

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

獨／梨山工寮大火　民眾拍照赫見「鬼面笑臉」

快訊／濃煙狂竄！　里長服務處凌晨起火

更多熱門

相關新聞

桃園今年開工1397戶社宅　穩步邁向萬戶目標

桃園今年開工1397戶社宅　穩步邁向萬戶目標

桃園市府住宅發展及都市更新處處長陳智仁表示，農曆年假過後，該處共有4819戶社宅今年將設計規劃完成，其中共6個社宅案場3月起陸續開工，到今年底總計開工1,397戶，另施工中的也有1631戶，桃園市到119年1萬戶自建社宅的目標穩健推進中。

想聽古典樂又喊關　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關　五楊高架男硬開門墜橋亡

國1五楊高架「男下車墜橋亡」！家屬趕抵殯儀館

國1五楊高架「男下車墜橋亡」！家屬趕抵殯儀館

烏龜抽煙照片曝光　桃園議員動保處介入調查

烏龜抽煙照片曝光　桃園議員動保處介入調查

19歲女騎士誤信導航闖國1　急求助警方

19歲女騎士誤信導航闖國1　急求助警方

關鍵字：

桃園

讀者迴響

熱門新聞

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

全台連下4天！　溼答答時間曝

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

3天沒大便？必吃「最強清腸5水果」拉超順

又要放3天！　連假「雨最大」時間曝

麻吉大哥投資國片「14部賠9部」

大樂透頭獎1億2注均分　獎落台中、高雄

日倒閉潮創紀錄　124公司「沒人上班」破產

今開工！　5生肖財運連發60天

即／全球頭號毒梟遭擊斃　墨西哥陷動亂

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

刷新歷史！BLACKPINK訂閱破億「成全球YouTube第一」　收紅鑽石獎牌

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面