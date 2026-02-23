快訊／全球頭號毒梟遭擊斃！墨西哥8州陷「血腥報復」動亂　畫面曝

記者張方瑀／綜合報導

墨西哥國防部22日證實，該國頭號通緝犯、全球勢力最強大的販毒集團「哈利斯科新世代」（CJNG）首領歐塞奎拉（Nemesio Oseguera Cervantes）已在軍方的閃電突襲行動中傷重身亡。死訊傳出後，毒梟黨羽隨即在全國多處發動大規模報復，導致至少8個州陷入混亂，更有數千名遊客受困於西岸渡假勝地。

特種部隊閃電突襲 「頭號毒梟」重傷慘死送醫途中

根據CNN、BBC報導，墨西哥特種部隊在獲得美國提供的關鍵情資後，於22日針對哈利斯科州（Jalisco）塔帕爾帕鎮（Tapalpa）展開大規模突襲。綽號「金髮男」（El Mencho）的歐塞奎拉在與軍方的激烈交火中身受重傷，雖然軍方試圖利用飛機將他緊急送往首都墨西哥市搶救，但他仍於途中傷重不治。

▲墨西哥頭號毒梟歐塞奎拉遭擊殺。（圖／路透）



現年59歲的歐塞奎拉曾任警察，他所領導的「哈利斯科新世代集團」以殘酷手段著稱，曾多次襲擊政府官員，甚至動用火箭彈擊落軍方直升機。

美國當局曾開出高達1500萬美元（約新台幣4.8億元）的懸賞金，並將他列為「全球特別指定恐怖分子」，指控他主導海量古柯鹼與芬太尼（Fentanyl）走私入境。

毒販瘋狂報復！8州淪戰區 數千遊客受困渡假村

「金髮男」死訊證實後，CJNG成員隨即在全國發動報復性攻擊。在哈利斯科州、米卻肯州（Michoacan）及瓜納華托州（Guanajuato）等地，武裝分子在公路焚燒巴士、設置路障，並與安全部隊激烈交火。

▲▼歐塞奎拉遭擊殺後，CJNG成員隨即在全國發動報復性攻擊。（圖／路透）



特別是在深受美國與國際遊客喜愛的觀光勝地瓦雅塔港（Puerto Vallarta），多處冒出濃煙，街道上槍聲不斷。據悉，目前可能有數千名遊客因戰火受困於度假村內，加拿大航空（Air Canada）也已宣布緊急暫停飛往當地的航班。

哈利斯科州長納瓦羅（Pablo Lemus Navarro）已發布最高級別的「紅色警戒」，要求所有居民待在家中，並宣布全州大眾運輸暫停營運。美國國務院也發布緊急旅遊警示，要求在當地的美國公民「就地避難」。

川普施壓成關鍵 墨西哥女總統「斬首行動」奪勝

這次行動被視為墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）的一大勝利。由於美國總統川普（Donald Trump）近期多次威脅，若墨西哥無法展現緝毒成果，將採取軍事介入或加徵高額關稅，讓辛鮑姆面臨極大壓力。

▲哈利斯科州長納瓦羅已發布最高級別的「紅色警戒」。（圖／路透）



雖然辛鮑姆曾擔憂「斬首行動」會導致犯罪組織分裂成更多派系、引發更激烈的暴力循環，但在美方跨部會任務小組的支援下，墨西哥政府最終仍決定出手。

前美國駐墨大使蘭道（Christopher Landau）在社群平台表示，「金髮男」的斃命是墨西哥與全世界的一大進展，但也對當前的混亂情勢深感憂心。目前墨西哥當局正全力調動部隊穩定秩序，防止這場勝利演變成更長期的內戰動盪。