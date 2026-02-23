LUNA SEA鼓手真矢辭世享年56歲！　6年內罹大腸癌、腦瘤不敵病魔

▲LUNA SEA鼓手真矢於2月17日過世。（圖／翻攝LUNA SEA、山田真矢Instagram，下同）



記者張靖榕／綜合報導

日本樂團LUNA SEA鼓手真矢（本名山田真矢）於17日晚間6點16分辭世，享年56歲，喪禮已由親屬低調完成。他2020年確診大腸癌四期，歷經手術、化療與放射線治療；去年夏天再發現腦瘤，持續與病魔抗戰，並為下月12日演出復健，最終未能如願。真矢與石黑彩結婚近26年，育有2女1子。

樂團發布過世訊息

樂團其餘4名成員於23日凌晨透過粉絲俱樂部公告噩耗。官方表示，真矢一直以3月演唱會復出為目標努力復健，未料病況突然惡化，離去過於倉促。成員聯名聲明指出，他35年以上刻畫的節奏與對音樂的熱愛，將在LUNA SEA的故事中持續回響。

6年內相繼罹患大腸癌、腦瘤

相關人士透露，腦瘤使其身體狀況起伏，但辭世前數日仍精神奕奕；原盼3月12日於東京有明體育館重返舞台。守靈與告別式在東京殯儀館舉行，由47歲的石黑彩擔任喪主，友人稱她長年照護丈夫抗癌，面對永別深受打擊。

真矢去年9月公開腦瘤消息，也首度透露2020年已罹患大腸癌四期；儘管如此仍持續演出。去年9月27日他回到神奈川縣秦野市參加祭典，向粉絲承諾會再拿起鼓棒；11月9日出席樂團主辦的「LUNATIC FEST.」成為最後一次公開露面。上月13日生日，他仍在社群發文表達樂觀，盼望康復。公開病情至今僅5個月，離別來得格外突然。