國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅違法影響？　分析：各國不太可能要求重談協議

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國最高法院推翻總統川普動用緊急權力對進口商品加徵關稅的做法，但各國普遍預期川普仍將持續以關稅作為主要經濟工具。分析人士認為，外國政府不太可能因此要求重新談判已與川普政府達成的貿易協議。

美最高法院6：3裁定關稅違法

《華爾街日報》報導，美國最高法院20日以6比3裁定，川普不分敵友徵收「對等關稅」的核心政策違憲，認定其援引1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅已逾越職權。判決同時撤銷川普以芬太尼為由對中國、墨西哥與加拿大加徵的關稅。此舉可能削弱川普今年春天與中國國家主席習近平進行貿易談判時的籌碼。

判決也讓川普試圖對古巴實施石油封鎖的行動更加複雜。川普曾揚言援引IEEPA，對任何向古巴運送石油的國家課徵懲罰性關稅，墨西哥已因此暫停對古巴輸送石油。

全球多國政府都認為「川普不會放棄關稅政策」

儘管面臨司法挫敗，亞洲、歐洲與美洲各國政府普遍認為，川普不會放棄關稅政策。他多次強調，關稅對振興美國製造業與增加歲收至關重要。

川普20日隨即依據1974年貿易法第122條簽署公告，對全球徵收10%進口關稅，為期150天；隔日又宣布將稅率提高至15%。同日，他也指示貿易官員啟動新的不公平貿易調查，為後續關稅措施鋪路。

川普「關稅人」

政治風險研究機構「Eurasia Group」中國及東北亞資深分析師Jeremy Chan指出，川普「可是『關稅人』，他絕不會逆來順受」。

分析家認為，各國不太可能重新談判在川普重返白宮後達成的貿易與投資協議，包括日本、南韓、印度、歐盟與英國等。華府智庫美國戰略與國際研究中心（CSIS）經濟計畫主任拉克（Philip Luck）表示，「我們接觸過的每一個夥伴都很清楚，這屆政府會把事情弄得多麼痛苦，寧可不要自找麻煩。」

02/20 全台詐欺最新數據

回應最高法院裁決違法　美財長：各國盼維持既有關稅協議

回應最高法院裁決違法　美財長：各國盼維持既有關稅協議

美國最高法院裁定總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施的全球性關稅違法後，既有關稅協議是否失效成為焦點。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美方已與貿易夥伴保持聯繫，所有夥伴都希望維持既有協議；貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也說，目前沒有國家表態要取消協議。

闖川普海湖莊園遭擊斃　21歲嫌身分曝光

美男持霰彈槍闖海湖莊園　遭特勤人員擊斃

伊朗聯合中俄軍演！　首測長程飛彈

分析：推翻關稅「反而送川普大禮」　原因曝光

