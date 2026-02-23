又要放3天！　連假「雨最大」時間曝

▲本周晴雨多變。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

結束9天過年假期，今天是開工日，周五開始又有3天228連假。氣象專家吳德榮表示，周五鋒面通過，中部以北轉雨轉涼；周六、周日降雨範圍向南擴大。

今高溫飆30度



吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周二台灣附近盛行東南風，各地白天溫暖微熱，高溫約在30度左右，早晚因輻射冷卻而偏涼，日夜溫差大；西半部清晨及金、馬易起霧，應注意對交通的影響。

吳德榮說，今日各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；周二起北台中高雲逐漸增多；周三鋒面掠過，北部及東半部轉有局部短暫雨，東北季風南下，北台轉涼；周四空檔，晚起另一鋒面逐漸接近，北台轉有局部短暫降雨的機率。

三波鋒面接力

吳德榮指出，周五鋒面通過，中部以北轉雨轉涼；周六、周日降雨範圍向南擴大；周六中部以北偏涼，周日氣溫回升；下周一空檔；下周二、下周三鋒面通過，轉雨轉涼。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周三開始連續幾波短波通過，晴雨多變，為春季易降雨的型態，鋒面偶伴隨對流性降雨，顯示季節轉換；但變化快速，考驗各國模式的模擬能力，需持續觀察模式調整。