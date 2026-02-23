今開工！　5生肖財運連發60天

▲祝大家開工大吉！財運滾滾來。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

9天春節年假結束，今天開工。清水孟國際塔羅小孟老師分享，生肖屬「雞、兔、猴、豬、虎」財運連發60天！而屬兔者「正財大旺開始」。

Top 5：屬虎

開工後讓你在投資偏財的運氣逐漸變強，而你也可以好好布局想投資的事物。另外，也開始會有一些較強烈的慾望，想搞懂自己的金錢狀況，這對你來說是件好事，有句話說「你愛理財，財就會愛你」。

Top 4：屬豬

開工後財運終於慢慢脫離壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛或壓力，讓你沒有辦法好好運用資金。但開工後，正財運越來越好，而且正財能量也越來越順，慢慢會有多餘資金可多做一些事。

Top 3：屬猴

開工後想要用不同方式增加財富，可以考慮一些理財商品，來讓金錢資源加分。建議您只要規劃每個月固定投入的部分，不用給自己太大的壓力去追市場報酬，慢慢投資會有獲利產生。

Top 2：屬兔

開工後對你來說是正財大旺開始，你可以開始把一些多的資金，拿來做一些投資。若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營。

若是之前不太理想，建議可以改變新的理財方式，不要擔心會損失太多，可以用小額投資，實驗你想要的方式，只要願意開始，慢慢就會找到適合自己的投資理財方法。

Top 1：屬雞

開工後可以跟一些專業的理財專家，聽聽他們的理財方式，或用什麼方法去判斷市場情況，這樣你會有更精明思考，去投資對你有利的標的物。另外，物慾特別強烈，建議如果有多的資金，除了投資之外，可以多做一些定存，對你也是好的理財方式，讓荷包更加分。

