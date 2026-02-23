快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風！中央氣象署表示，周二晚起至周三微弱鋒面通過，及東北季風稍增強，基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨。

13縣市陸上強風特報

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今日綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署指出，今天僅迎風面的東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，清晨基隆北海岸也有零星短暫雨；預測今天白天高溫在東半部約25度，西半部高達28至29度，夜晚清晨低溫在中部以北及東北部15至18度，南部及花、東約19、20度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



周二晚雨區擴大

氣象署說，周二白天僅東半部、恆春半島有局部短暫陣雨；周二晚起至周三微弱鋒面通過，及東北季風稍增強，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨。

氣象署預報，周四白天東北季風減弱，環境水氣仍多，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北及中部以北山區有零星短暫雨。

氣象署提醒，周四晚起另一鋒面接近，周五、周六鋒面通過及東北季風增強，各地降雨機率高，中部以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨；周日東北季風減弱，華南雲雨區東移，中部以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部山區亦有零星短暫雨。