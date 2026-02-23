阿曼證實美伊2／26日內瓦再談　傳德黑蘭願就核計畫讓步

▲美國中東事務特使魏科夫與伊朗外交部副部長、首席談判代表阿拉奇。（圖／路透、達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）透露，可能於26日與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）會面；阿曼外交部長布沙迪（Badr al-Busaidi）隨後證實，美伊下一輪談判將在瑞士日內瓦舉行。布沙迪在社群媒體表示，很高興確認此一進展，將「加倍努力朝最終敲定協議推進」；阿曼擔任中間人，針對伊朗核計畫斡旋美伊間接談判，並促成上周在日內瓦的最新一輪會談。白宮尚未置評。

伊朗：美伊仍有很大機會透過外交解決

美聯社報導，阿拉奇在哥倫比亞廣播公司（CBS）播出的訪談中重申，會談僅聚焦核議題，並稱「仍有很大的機會」透過外交解決。川普政府一面施壓要求伊朗讓步，一面在中東部署數十年來最大規模兵力；川普20日警告，不排除對伊朗發動有限度打擊；阿拉奇則表示，德黑蘭仍在研擬協議草案。

伊朗核計劃讓步盼避免美國動武

路透社引述一名伊朗高層官員稱，德黑蘭願在核計畫上讓步，以換取解除制裁與承認其鈾濃縮權利，盼避免美國動武。該官員指出，雙方在解除制裁的範疇與程序上仍有嚴重分歧。伊方可能方案包括將半數最高純度濃縮鈾送往國外、其餘稀釋，並參與成立區域性濃縮聯盟；若美方承認其「和平利用核能而進行鈾濃縮」權利並解除制裁，伊朗願配合。

該官員並透露，伊朗已提出開放美國企業以包商身分參與其石油與天然氣產業，強調相關經濟方案可讓美國對伊朗石油業進行重大投資並取得具體利益。白宮未立即回應。