回應最高法院裁決違法　美財長：各國盼維持既有關稅協議

▲美國財政部長貝森特與貿易代表葛里爾。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國最高法院裁定總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施的全球性關稅違法後，既有關稅協議是否失效成為焦點。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美方已與貿易夥伴保持聯繫，所有夥伴都希望維持既有協議；貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也說，目前沒有國家表態要取消協議。

川普宣布關稅上調15%



川普在IEEPA遭判無效後宣布，將把全球關稅上調至15%。貝森特今天接受CNN訪問時指出，美方將立即改援引1974年貿易法第122條課徵關稅，2026年財政收入預測維持不變。第122條授權總統因應嚴重逆差導致美元貶值，開徵上限15%關稅，期限150天，若要永久實施須經國會批准。

對於國會是否支持永久化122條關稅，貝森特說，這屬過渡安排，並非永久機制；期間美方將進行232與301調查，結果可能導致更高關稅，使美國恢復與貿易夥伴原有的關稅水準。232與301調查分別依據1962年貿易擴張法及1974年貿易法，前者檢視進口是否影響國安，後者調查不公平貿易行為。

至於約1340億美元（約新台幣4.2兆元）的緊急關稅是否退還，貝森特表示，最高法院未觸及退款問題，而是將案件發回下級法院，程序可能需數周至數月，政府將依裁決行事。

美：尚無國家表態退出先前關稅協議

葛里爾22日在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面對全國》（Face the Nation）指出，他正與各國溝通既有協議，協議有效性不取決於訴訟結果，美國關稅政策將持續執行，目前尚無國家表態退出。

最高法院20日以6比3裁定，川普不分敵友徵收「對等關稅」逾越職權，並撤銷以芬太尼為由對中國、墨西哥、加拿大加徵的關稅。

美國前代理副貿易代表柯特勒（Wendy Cutler）表示，貿易夥伴早已預期判決結果，美方談判時應有備案；若此時有國家退出或質疑協議，將激怒白宮，判斷既有協議將持續有效。