政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜想遷移立法院　拋2方案圓山飯店或空總舊址

▲▼0608圓山飯店點燈。（圖／記者周宸亘攝）

▲韓國瑜拋立院遷移2方案，看上圓山飯店或空總舊址。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院遷建議題討論超過30年，始終未有定案。立法院長韓國瑜上任後，多次在非公開場合向朝野黨鞭說明想法，建議2套遷建方案，分別是徵收圓山大飯店作為新院區，或在台北市仁愛路的空軍總司令部舊址興建全新大樓．不過目前朝野尚未形成共識，相關構想仍停留在討論階段。

現址空間不足　遷建議題延宕多年

立法院自1958年進駐台北現址，長年面臨空間不足、建物老舊等多種問題，歷屆立委均曾提出遷建或擴建建議，但多數未有實質進展，第10屆立法院長游錫堃任內曾成立「立法院國會擴建規劃暨監督委員會」，並選出了中正紀念堂園區、空總舊址等6處遷址基地，不過後續仍未定案。

兩套構想　圓山改建或空總新建

韓國瑜上任立法院長後，曾多次在非公開場合向朝野黨鞭說明遷建立法院的想法，並拋出了2套遷建方案，第一套是徵收圓山大飯店作為立法院新院區，當作主要開會與辦公空間，現有院區則轉型為圖書館或議政博物館，第二套則是在空軍總司令部舊址興建全新的立法院大樓。

朝野態度分歧　仍待協商

針對韓國瑜的遷建立法院的想法，國民黨團總召傅崐萁表示，國會作為國家門面，未來將接待更多外國訪團，應提供更完善空間，態度相對積極。民進黨立委鍾佳濱則認為不宜急就章，應審慎評估長遠需求。民眾黨團也主張須凝聚社會共識後再行推動。

02/20 全台詐欺最新數據

99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

BLACKPINK訂閱破億「成全球YouTube第一」

立法院遷建方案韓國瑜圓山飯店空總

