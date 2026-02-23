　
國際 國際焦點

快訊／闖入川普海湖莊園遭擊斃　21歲嫌身分曝光！家人才剛報失蹤

▲▼海湖莊園槍擊案，2026年2月22日星期日，一輛佛羅里達州棕櫚灘警車在海湖莊園附近封鎖交通。（圖／達志影像／美聯社）

▲海湖莊園槍擊案，一輛佛羅里達州棕櫚灘警車在海湖莊園附近封鎖交通。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

美國特勤局稍早表示，一名攜帶武器的男子非法闖入總統川普（Donald Trump）位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-A-Lago）警戒範圍，隨後遭特勤局人員開槍擊斃。事發時，川普人在華府。當局也對外公布死者的身分。

事件發生於凌晨1時30分（台灣時間22日下午2點30分）左右。特勤局發言人古利耶米（Anthony Guglielmi）在社群平台X上表示：「今天凌晨，一名武裝男子闖入海湖俱樂部管制區後，遭特勤局人員及棕櫚灘郡（Palm Beach County）警長開槍擊斃。」特勤局人員上前阻攔時開槍，事件中沒有值勤人員受傷。

多個消息來源向CBS報導，死者確認為21歲的奧斯汀馬丁（Austin T. Martin），來自北卡羅來納州卡梅倫（Cameron）。聲明指出，他在海湖莊園北側大門附近被發現，隨身攜帶疑似霰彈槍與燃料罐，並在一名賓客離開時潛入園區。

CBS報導也指出，馬丁的家人昨天才剛通報他失蹤。當局表示，目前正在調查他是否在從北卡羅來納州開車前往佛羅里達州途中購買這把槍枝。

▲▼ 美國前總統川普宅邸「海湖莊園」（Mar-a-Lago）。（圖／路透）

▲川普宅邸「海湖莊園」（Mar-a-Lago）。（圖／路透）

美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）也在社群媒體發表聲明表示，聯邦調查局「正在投入一切必要資源，調查今天上午在川普總統的海湖莊園發生的事件」，並將「繼續與特勤局以及州政府與聯邦合作夥伴密切合作，並在情況允許時隨時提供最新消息」。

▼海湖莊園闖入事件整理。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲▼海湖莊園闖入事件整理。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▼川普宅邸「海湖莊園」（Mar-a-Lago）。

