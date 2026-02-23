　
住月中30萬誰該出？他跟老婆提「小孩兩人的我7妳3」被噴爆

一名丈夫發文透露希望月中的費用跟太太73分，被全場罵爆。（示意圖／Pexels）

▲一名人夫發文透露希望月中的費用跟太太73分，被全場罵爆。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

生小孩做月子中心的錢該誰出？一名網友在Dcard以「小孩是兩人的，為什麼月子中心要男生全額出」為題發文，表示與妻子因月子中心費用分擔問題產生爭執。貼文曝光後迅速引發大量留言討論，大部分網友痛批原PO太計較「沒錢不要生小孩好嗎！懷孕與生產是女生承擔身體風險，要女生出力又出錢真的很難看！」

原PO表示，與妻子結婚一年多迎來新生命，本是喜事，但討論產後入住月子中心時出現分歧。依他查詢，較佳等級的月子中心住滿30天約需20萬至30萬元，加上生產費用與育兒用品，總支出可能高達40萬元，接近他半年薪資。

他提出由自己負擔70％、妻子負擔30％的構想，卻遭對方反對。妻子認為懷孕過程承受孕吐、身體變化與生產風險，付出難以用金錢衡量，加上身邊多數案例皆由丈夫全額支付，氣喊「你現在跟我計較這個，是不是代表你以後對小孩、對我也會這麼小氣？」

聽到太太這樣說，原PO表示當下心裡很不是滋味，認為「難道我的薪水就是從天上掉下來的嗎？」強調自己知道太太懷孕辛苦，那種痛沒辦法代為承受，所以平時家事能包就包，補品也沒少買過。「我認同男生要多承擔，但當對方用『我有懷孕你沒有』來作為「所有開銷理所當然由男方全出」的理由時，感覺這段關係變得很像交易。」

貼文曝光後，網友一面倒痛罵原PO，「我覺得月中男生全付完全合理欸，懷孕的帶來的不好面相請問你承擔什麼？」「懷孕這種要嘛出錢不然出力的事情，叫你全出到底是在不滿什麼」、「如果男生可以生小孩我全出月中的錢我願意喔」、「你情商不太足，為了你以後的婚姻生活著想，請站在老婆的立場和視角檢視一下自己的言行」、「不是不愛，就是沒這麼愛老婆；不是出不起，就是心疼錢」、「月中錢要7、3分，懷孕不適、身體損傷、生產風險你能分那3嗎？」、「女生不是沒付出，女生付出的是懷孕期間的風險、不便，生產時痛到靠貝，產後還有各種後遺症，變胖變醜各種因素，你男生只要出個30萬身體不會出事，我都覺得便宜了」。

