生活 生活焦點

除夕在婆家「從早拜到晚」什麼都不能做！人妻崩潰：我不是道具

有不少人都遵照「除夕」的傳統，像是拜拜、吃團圓飯及守歲等習俗。（示意圖，取自photo-AC）

▲有不少人都遵照「除夕」的傳統，像是拜拜、吃團圓飯及守歲等習俗。（示意圖，取自photo-AC）

圖文／鏡週刊

農曆春節連假已結束，不少人在春節期間都遵照傳統的拜拜、吃團圓飯及守歲等習俗，不過隨著時代改變，其實有許多規定也不斷被打破。就有一位人妻在臉書社團po文，疑惑詢問網友「除夕拜拜真的一定要從早陪到晚嗎？」她還不滿表示，除夕回去婆家時，只能坐在客廳沙發上好幾小時，「什麼都不能做」，更崩潰直呼，「我不是道具、不是演員，也不是用來證明誰很有面子的存在。」

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」po文，提到特別是除夕，婆婆就要求「一早就回來拜拜」。她還曬出這次除夕的安排，上午回去拜祖先、吃完中餐、下午繼續拜、一直待到晚上，「我真的想問一句：這樣的儀式，有幾個人受得了？」

人妻還無奈提到，拜拜的地方是婆家，婆婆有房間、有地方休息，其他人只能坐在不大的客廳沙發上，一坐就是好幾個小時，什麼都不能做。而最讓自己心裡不舒服的是，感覺自己不是在「參與儀式」，而是在被要求出席一場表演。「好像只要媳婦、孫子都在，左鄰右舍看到，就代表她很有面子、家庭很圓滿。」

最後，人妻崩潰直呼，「我不是道具、不是演員，也不是用來證明誰很有面子的存在。」如果傳統的代價，是長時間的消耗、委屈、壓抑，那她真的很想知道——「為什麼一定要是媳婦回去一起承擔？」後來，人妻跟老公溝通、商量後，「老公說 那就改成 中午在家吃完飯後，下午再回去」。

該篇po文曝光引發熱議，有許多網友跑來留言，「過年就是一堆拜拜，除夕綁到初二哪裡都不能去」、「妳該慶幸的是，妳並未與她同住」、「這是不好的傳統與習俗」、「我也受不了過年要拜拜的習俗，還好我自己的家都沒有這些習俗，以後我的媳婦可輕鬆了」、「老公支持妳就是很棒的事」、「我們也是這樣，超累的！不知道在拜什麼的！」


02/21 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

除夕在婆家「從早拜到晚」什麼都不能做！人妻崩潰：我不是道具

除夕在婆家「從早拜到晚」什麼都不能做！人妻崩潰：我不是道具

