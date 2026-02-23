東野圭吾首部動畫電影！繼《解憂雜貨店》後奇幻療癒最新鉅作《祈念之樹》2/26感動獻映

▲東野圭吾百萬暢銷作《祈念之樹》2/26在台上映。（圖／資料照，下同）

娛樂中心／綜合報導

日本推理大師東野圭吾百萬暢銷力作《祈念之樹》正式搬上大銀幕！這部被譽為繼《解憂雜貨店》後最感人至深的療癒新作，由《刀劍神域》導演伊藤智彥攜手《排球少年!!》編劇岸本卓打造，並由A-1 Pictures操刀細膩影像製作，更集結天海祐希、高橋文哉等人氣卡司溫暖獻聲。作為東野圭吾作品首度動畫化之作，電影以富含詩意的畫面與音樂，重現神祕樟樹承載思念的傳說，引領觀眾走入一段關於記憶、牽絆與心念傳遞的奇幻療癒旅程！

天海祐希被導演誠意感動

攜手高橋文哉溫暖獻聲

由於原著小說在日本熱賣突破百萬冊，在台灣也接連登上博客來、誠品暢銷榜與北市圖借閱排行，讓《祈念之樹》從宣布動畫化起就話題不斷，可說是自帶粉絲基礎的「現象級IP」！製作團隊面對來自各方的高期待也絲毫不敢大意，導演伊藤智彥與編劇岸本卓多次來回討論，思考如何將小說裡那些說不出口、卻最動人的情感，轉化成觀眾看得見、聽得到的畫面與聲音，從光影設計到配樂鋪陳都下足功夫，希望在溫柔節奏中，讓情緒慢慢滲進觀眾心裡。

卡司方面同樣誠意滿滿，其中最令影迷驚喜的，莫過於「日劇女王」天海祐希獻聲演出靈魂人物柳澤千舟。她透露，當初是被導演一封親筆信打動，感受到對方真心想把作品做到最好的熱情，才決定加入。讀過劇本後，她更對那句「只要想改變，自己的心隨時都能改變」特別有共鳴。至於與她對戲最多、為男主角配音的高橋文哉，天海祐希也不吝稱讚，認為他用非常自然的方式讓角色活了起來，讓縱橫寶塚歌劇團、戲劇與配音界的她都忍不住直呼佩服，兩人在聲音表演上的火花，也成為本片一大看點。

深夜神社的神祕「受念」儀式

跟著「魯蛇男主角」揭開語言無法傳達的真心與真相

故事舞台座落於東京近郊的月鄉神社，那裡擁有一棵傳說中只要祈禱就能實現願望的神祕巨型樟樹。隨著神祕儀式在深夜進行，透過每一位「有心人」的造訪，竟引發出乎意料的真相？東野圭吾在原著中反覆強調，「言語有時會說謊，但心念不會。」然而說不出口的真心話，最終真能好好傳達給對方嗎？走投無路的男主角直井玲斗與柳澤千舟的相遇，如何開啟這一段從迷惘到覺醒的救贖之旅，都將在大銀幕具象化呈現！

東野圭吾小說「首度動畫化」的契機？

導演伊藤智彥：每一像素都要美得屏息！

事實上，東野圭吾過往影像改編皆以真人電影為主，此次《祈念之樹》改以動畫呈現，也讓不少書迷感到新鮮！

東野圭吾表示，由於故事中出現許多超自然的現象，才讓他萌生一個前所未有的想法，「如果是動畫的話，或許能呈現出更理想的樣貌。」導演伊藤智彥也認為，原作裡大量關於「思念流動」與內心感知的描寫，如果用寫實手法反而容易被侷限，動畫則能在光影、色彩與空間上保留想像餘地，拍出一部帶有奇幻氣息的人文劇。「我希望能拍出一部不像傳統動畫的動畫。這是一部安靜的電影，但我要求畫面的每一個像素都要有『藝術感』。」一如擁有廣大年齡層粉絲支持喜愛的宮崎駿、新海誠，他們皆已證明動畫不僅是媒介與類型，同時也能讓觀眾拋開現實框架，全然沉浸在創作者編織的藝術舞臺中。

而東野圭吾近年也持續打破創作疆界，從最初的小說文字、真人影視，再到近期授權在台巡迴演出的《嫌疑犯X的獻身》舞台劇，如今更首度進軍動畫電影。跨媒材的轉化帶來視覺體驗的革新，也可看出這位當代最具代表性的日本人氣作家，試圖用多元媒介構築「東野圭吾宇宙」的企圖心，讓無論是書迷、影迷或動漫愛好者，都能以全新的感官視角，再次踏入他筆下那份溫暖且神祕的奇蹟領域！

日本上映後獲得一致好評

細膩還原小說情節溫情口碑席捲全日

動畫電影1月30日於日本上映之後，好評口碑持續發酵。根據Yahoo Japan映畫與映画.com等主流影評網統計，該作目前維持4顆星的高標表現。多數影評指出，動畫版完美呈現場景中神聖且具幻想色彩的神祕氛圍，成功將原作抽象的念視覺化，不僅天海祐希那種威嚴中帶著慈愛的嗓音被譽為神還原，後半段關於血緣傳承與遺願和解的情節，更引發大規模淚活潮（淚活，意指藉由流淚抒壓），也成功在2026年初的日本影壇定下溫暖基調。

月光與提燈交織出的奇幻世界

2月26日走進大樟樹的神祕國度

《祈念之樹》即將於2月26日全台上映，配音陣容包含大澤隆夫、齋藤飛鳥及宮世琉彌等豪華卡司獻聲，在視覺與聽覺的頂級饗宴中，構築出唯美且令人屏息的世界。而為了呈現導演伊藤智彥強調的畫面「藝術感」，特別邀請曾於《天氣之子》描繪幻想風景的瀧口比呂志與A-1 Pictures擅長打造的精湛影像，將抽象的心念波動透過月光與提燈火光視覺化，藉此襯托思念色彩，在2026開春為觀眾帶來一場療癒滿滿的奇幻心靈饗宴。

《祈念之樹》

上映日期：2026年2月26日 (四)

動畫製作：A-1 Pictures

獻聲卡司：高橋文哉、天海祐希、齋藤飛鳥、宮世琉彌、大澤隆夫