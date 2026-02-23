　
東野圭吾首部動畫電影！繼《解憂雜貨店》後奇幻療癒最新鉅作《祈念之樹》2/26感動獻映

▲▼ 東野圭吾,祈念之樹,天海祐希,高橋文哉,伊藤智彥,日本,動畫,療癒,電影,奇幻,解憂雜貨店。（圖／品牌提供）

▲東野圭吾百萬暢銷作《祈念之樹》2/26在台上映。（圖／資料照，下同）

娛樂中心／綜合報導

日本推理大師東野圭吾百萬暢銷力作《祈念之樹》正式搬上大銀幕！這部被譽為繼《解憂雜貨店》後最感人至深的療癒新作，由《刀劍神域》導演伊藤智彥攜手《排球少年!!》編劇岸本卓打造，並由A-1 Pictures操刀細膩影像製作，更集結天海祐希、高橋文哉等人氣卡司溫暖獻聲。作為東野圭吾作品首度動畫化之作，電影以富含詩意的畫面與音樂，重現神祕樟樹承載思念的傳說，引領觀眾走入一段關於記憶、牽絆與心念傳遞的奇幻療癒旅程！

天海祐希被導演誠意感動
攜手高橋文哉溫暖獻聲
由於原著小說在日本熱賣突破百萬冊，在台灣也接連登上博客來、誠品暢銷榜與北市圖借閱排行，讓《祈念之樹》從宣布動畫化起就話題不斷，可說是自帶粉絲基礎的「現象級IP」！製作團隊面對來自各方的高期待也絲毫不敢大意，導演伊藤智彥與編劇岸本卓多次來回討論，思考如何將小說裡那些說不出口、卻最動人的情感，轉化成觀眾看得見、聽得到的畫面與聲音，從光影設計到配樂鋪陳都下足功夫，希望在溫柔節奏中，讓情緒慢慢滲進觀眾心裡。

卡司方面同樣誠意滿滿，其中最令影迷驚喜的，莫過於「日劇女王」天海祐希獻聲演出靈魂人物柳澤千舟。她透露，當初是被導演一封親筆信打動，感受到對方真心想把作品做到最好的熱情，才決定加入。讀過劇本後，她更對那句「只要想改變，自己的心隨時都能改變」特別有共鳴。至於與她對戲最多、為男主角配音的高橋文哉，天海祐希也不吝稱讚，認為他用非常自然的方式讓角色活了起來，讓縱橫寶塚歌劇團、戲劇與配音界的她都忍不住直呼佩服，兩人在聲音表演上的火花，也成為本片一大看點。

▲▼ 東野圭吾,祈念之樹,天海祐希,高橋文哉,伊藤智彥,日本,動畫,療癒,電影,奇幻,解憂雜貨店。（圖／資料照）

▲▼ 東野圭吾,祈念之樹,天海祐希,高橋文哉,伊藤智彥,日本,動畫,療癒,電影,奇幻,解憂雜貨店。（圖／資料照）

深夜神社的神祕「受念」儀式
跟著「魯蛇男主角」揭開語言無法傳達的真心與真相
故事舞台座落於東京近郊的月鄉神社，那裡擁有一棵傳說中只要祈禱就能實現願望的神祕巨型樟樹。隨著神祕儀式在深夜進行，透過每一位「有心人」的造訪，竟引發出乎意料的真相？東野圭吾在原著中反覆強調，「言語有時會說謊，但心念不會。」然而說不出口的真心話，最終真能好好傳達給對方嗎？走投無路的男主角直井玲斗與柳澤千舟的相遇，如何開啟這一段從迷惘到覺醒的救贖之旅，都將在大銀幕具象化呈現！

▲▼ 東野圭吾,祈念之樹,天海祐希,高橋文哉,伊藤智彥,日本,動畫,療癒,電影,奇幻,解憂雜貨店。（圖／品牌提供）

▲▼ 東野圭吾,祈念之樹,天海祐希,高橋文哉,伊藤智彥,日本,動畫,療癒,電影,奇幻,解憂雜貨店。（圖／品牌提供）

東野圭吾小說「首度動畫化」的契機？
導演伊藤智彥：每一像素都要美得屏息！
事實上，東野圭吾過往影像改編皆以真人電影為主，此次《祈念之樹》改以動畫呈現，也讓不少書迷感到新鮮！

東野圭吾表示，由於故事中出現許多超自然的現象，才讓他萌生一個前所未有的想法，「如果是動畫的話，或許能呈現出更理想的樣貌。」導演伊藤智彥也認為，原作裡大量關於「思念流動」與內心感知的描寫，如果用寫實手法反而容易被侷限，動畫則能在光影、色彩與空間上保留想像餘地，拍出一部帶有奇幻氣息的人文劇。「我希望能拍出一部不像傳統動畫的動畫。這是一部安靜的電影，但我要求畫面的每一個像素都要有『藝術感』。」一如擁有廣大年齡層粉絲支持喜愛的宮崎駿、新海誠，他們皆已證明動畫不僅是媒介與類型，同時也能讓觀眾拋開現實框架，全然沉浸在創作者編織的藝術舞臺中。

▲▼ 東野圭吾,祈念之樹,天海祐希,高橋文哉,伊藤智彥,日本,動畫,療癒,電影,奇幻,解憂雜貨店。（圖／品牌提供）

▲▼ 東野圭吾,祈念之樹,天海祐希,高橋文哉,伊藤智彥,日本,動畫,療癒,電影,奇幻,解憂雜貨店。（圖／品牌提供）

而東野圭吾近年也持續打破創作疆界，從最初的小說文字、真人影視，再到近期授權在台巡迴演出的《嫌疑犯X的獻身》舞台劇，如今更首度進軍動畫電影。跨媒材的轉化帶來視覺體驗的革新，也可看出這位當代最具代表性的日本人氣作家，試圖用多元媒介構築「東野圭吾宇宙」的企圖心，讓無論是書迷、影迷或動漫愛好者，都能以全新的感官視角，再次踏入他筆下那份溫暖且神祕的奇蹟領域！

日本上映後獲得一致好評
細膩還原小說情節溫情口碑席捲全日
動畫電影1月30日於日本上映之後，好評口碑持續發酵。根據Yahoo Japan映畫與映画.com等主流影評網統計，該作目前維持4顆星的高標表現。多數影評指出，動畫版完美呈現場景中神聖且具幻想色彩的神祕氛圍，成功將原作抽象的念視覺化，不僅天海祐希那種威嚴中帶著慈愛的嗓音被譽為神還原，後半段關於血緣傳承與遺願和解的情節，更引發大規模淚活潮（淚活，意指藉由流淚抒壓），也成功在2026年初的日本影壇定下溫暖基調。

月光與提燈交織出的奇幻世界
2月26日走進大樟樹的神祕國度
《祈念之樹》即將於2月26日全台上映，配音陣容包含大澤隆夫、齋藤飛鳥及宮世琉彌等豪華卡司獻聲，在視覺與聽覺的頂級饗宴中，構築出唯美且令人屏息的世界。而為了呈現導演伊藤智彥強調的畫面「藝術感」，特別邀請曾於《天氣之子》描繪幻想風景的瀧口比呂志與A-1 Pictures擅長打造的精湛影像，將抽象的心念波動透過月光與提燈火光視覺化，藉此襯托思念色彩，在2026開春為觀眾帶來一場療癒滿滿的奇幻心靈饗宴。

▲▼ 東野圭吾,祈念之樹,天海祐希,高橋文哉,伊藤智彥,日本,動畫,療癒,電影,奇幻,解憂雜貨店。（圖／品牌提供）

▲▼ 東野圭吾,祈念之樹,天海祐希,高橋文哉,伊藤智彥,日本,動畫,療癒,電影,奇幻,解憂雜貨店。（圖／品牌提供）

《祈念之樹》
上映日期：2026年2月26日 (四)
動畫製作：A-1 Pictures
獻聲卡司：高橋文哉、天海祐希、齋藤飛鳥、宮世琉彌、大澤隆夫

東野圭吾祈念之樹天海祐希高橋文哉伊藤智彥日本動畫療癒電影奇幻解憂雜貨店

