生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

早出晚歸注意！周一開工日夜溫差大　中部以北、宜蘭清晨最低15度

▲▼▲▼初七天氣。（圖／氣象署提供）

▲明日初七收假天氣預報。（圖／氣象署提供，下同）

記者董美琪／台北報導

中央氣象署預測，明（23）日早晚仍涼，日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，清晨東半部地區（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生的機率，基隆北海岸也會有零星短暫雨。

氣象署指出，今天（22日）各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；氣溫方面，各地早晚仍涼，低溫約12至17度，白天高溫普遍有27到32度，最高溫發生在屏東來義33.9度。

氣象署表示，明天（23日）各地大多為多雲到晴，風向為東南至偏南風，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸也會有零星短暫雨，今晚至明晨台東(含蘭嶼、綠島)及恆春半島有較大雨勢發生的機率；白天高溫東半部約25度，西半部高達28至30度，感受溫暖偏熱，早晚各地仍涼，夜晚清晨低溫在中部以北及宜蘭約15至18度，南部及花東約19到20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時增添衣物。

▼早晚各地仍涼，夜晚清晨低溫中部以北及宜蘭最低15度。（圖／記者李毓康攝）

▲▼羽絨衣,行人,路人,過馬路,行人穿越道,斑馬線,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

此外，氣象署指出，離島天氣：澎湖晴時多雲，20至24度，金門晴時多雲，16至23度，馬祖陰時多雲，13至15度。

氣象署表示，東北風增強，今晚起至明日桃園至台南、台東、恆春半島、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海活動請注意安全。

▲▼▲▼初七天氣。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：23日台灣易受中國沿海污染物影響，且環境風場主要為偏東風，清晨至上午西半部擴散條件較差，污染物濃度易上升，午後溫度上升有利垂直擴散條件好轉，晚間熱力作用趨緩，仍須留意污染物累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

資料來源：

天氣小幫手：115年2月22日19時0分更新

天氣概況：115年2月22日23時0分更新

https://www.cwa.gov.tw/V8/C/W/index.html

資料來源：氣象署

02/20 全台詐欺最新數據

【您的邀玩已被拒絕】阿金想找貓貓玩 被哈氣拒絕

