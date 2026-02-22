東石港口宮擲筊王現身　連擲12順杯奪百萬休旅車

▲▼ 東石港口宮「擲筊王」現身。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣東石鄉港口宮媽祖廟年度盛事「擲順杯比賽」結果出爐！廟方22日舉行盛大的頒獎典禮，由港口宮主委陳慶堂親自主持。現場最受矚目的莫過於連擲出12個順杯的「擲筊王」，成功將價值不斐的1800 c.c. 休旅車開回家，現場喜氣洋洋，氣氛嗨到最高點。

除了休旅車大獎，今年初一到初五期間，共有兩位信眾同樣擲出11個順杯，形成實力相當的競爭。今日在大殿前展開眾所矚目的PK大戰，爭奪1500 c.c. 轎車的歸屬。這場比賽不僅是排氣量的差距，更是價值的天壤之別：勝者開轎車，敗者則領取125 c.c. 機車。

最終，來自番路鄉的陳鵬丞在對手未擲出杯的情況下，穩健擲出2個順杯，順利奪下轎車大獎。陳鵬丞表示，他是在大年初一來港口宮擲杯，當時就求得11個順杯。他感性地說，由於父親近期身體微恙，這次參賽主要是祈求媽祖保佑父親平安健康，沒想到媽祖靈感，讓他成為今日最大的幸運兒。

儘管近期黃金價格持續攀升，港口宮仍堅持傳統，每天送出一尊純金打造的「金媽祖」。每尊金媽祖重達1兩，加上精湛的工藝費用，單尊價值就超過20萬元。今日廟方一口氣送出5尊，總價值破百萬元，讓獲獎信眾直呼「媽祖保佑」。

此外，廟方也緊跟潮流，祭出「手機界LV」之稱的蘋果 iPhone 17 作為第三項大獎。初一到初五每天送出一支，共5位幸運兒將最新科技帶回家。

港口宮主委陳慶堂表示，每年廟方準備200至300萬元的獎金與禮品，就是希望在春節期間與全國信眾分享喜悅。雖然獎項有別，但信眾誠心祈求平安的心意相同，也歡迎大家明年繼續來港口宮試手氣、求平安。