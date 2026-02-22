　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以為是黃金！竊賊闖空門偷走寶盒　屋主傻眼：裡面是我2塊腎結石

義大利有竊賊闖空門在公寓內偷走看似裝有黃金的寶盒，結果屋主返家發現，被偷的只是他的腎結石，圖為腎結石示意圖。（AI生成圖）

圖文／鏡週刊

義大利近日有一名竊賊闖入東北部小鎮波代諾內的公寓行竊，將屋內看似裝有黃金的寶盒偷走。屋主回家發現被闖空門，清點才發現，竊賊拿走的根本只是他身上取出的2塊腎結石，連同失竊的美金等紙鈔，全部財損加起來不到150歐元（約新台幣5577元）。

根據《威尼托信使報》（Messaggero Veneto）等義大利媒體報導，這起竊盜案件發生在這個月15日，義大利東北部小鎮波代諾內（Pordenone）的公寓，有竊賊由陽台闖空門進入屋內翻箱倒櫃，但一直沒有找到值錢的物品，直到發現一個寶盒看似裝有黃金，加上一些外幣紙鈔，才心滿意足得手離去。

根據報導，屋主就是《威尼托信使報》的的前副主編拉戈尼亞（Giuseppe Ragogna），他回家發現遭竊，清點竟笑出來，原來竊賊偷的根本不是黃金，而是他身上取出來的2塊腎結石。

拉戈尼亞受訪表示，「我把剛送去化驗的腎結石放在一個小盒子裡，竊賊肯定覺得這些結石有點價值。」他說，家裡從不存放任何珠寶或現金，就是為了避免這種情況。

至於財損到底有多少？拉戈尼亞指出，除了腎結石之外，連同美金、英鎊的紙鈔或硬幣，全部換算起來不到150歐元（約新台幣5577元）。


