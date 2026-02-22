　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

342萬人關注！他匯錯帳戶「PO文求還錢」：要繳水電　真的找到人了

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲342萬人關注，他求助2萬「匯錯帳號」要繳水電費，真找到帳號主人。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友在Threads求助，他近日使用中國信託無卡存款服務時，不小心把2萬元存進一個陌生帳戶，由於這些錢準備用來繳交水電費，讓他非常焦急，希望帳戶主人若看到這篇貼文，可以將錢匯回給他，文章曝光後吸引超過342萬多人次瀏覽，也成功釣出帳戶主人回應。

原PO在Threads表示，他21日使用無卡存款，不小心存錯帳號，中國信託存到尾號7XXX61的帳號，「那是我的壓歲錢，要拿來繳水電費的，我要哭了，我可以把脆當成台灣LINE群用來找人嗎，如果你發現自己帳號突然多2萬元，那就是我這個笨蛋」。

原PO也透露，他有聯繫中國信託客服尋求協助，但對方告知要等待2至3個工作天才能處理，加上現在正值春節，才決定在網路上發文碰碰運氣，「救救我，拜託（貼文）飄出去」。

在 Threads 查看

貼文曝光後，短短1天就吸引了超過342萬人次瀏覽、超過萬人轉發，結果也真的釣出帳戶主人回應，「您好，你匯到我的帳戶了！我昨天半夜想說怎麼突然多了一筆2萬現金，後來也有打電話給專員」。

其他網友看了也紛紛表示，「竟然能找到人，太扯了，所以台灣人還是很團結的啊」、「建議退款程序由銀行去核實辦理，這樣對雙方都好」、「台灣人把脆玩到新高度，是吃什麼誠實互助豆包嗎？」

快訊／大樂透頭獎1億2注均分　獎落「2縣市」
他匯錯帳戶「PO文求還錢」：要繳水電　真的找到人了
3天沒大便？營養師推必吃「最強清腸5水果」拉超順

缺錢困境不只來自外在　作家：未被察覺的「財富印記」卡關

馬年衝升官！12生肖「辦公室開運全攻略」助你馬上加薪

給男友第一次「脫內褲表情變了」　妹子自卑：形狀特殊！網吵翻

初五怪象！民眾狂舀台北101池水補財運 賈永婕急喊：有加料別喝

收假日國道「34起事故」釀車流回堵　交通量全天達96百萬車公里

2026懶人理財「個位數存錢法」　不傷荷包養成儲蓄體質的必學祕訣

跟家人相處像室友　「馬克信箱」開示：家庭關係也要主動經營

傑克船長來了！《神鬼奇航》鬼盜船開進高美館　電影交響氣勢磅礡

經理也挺！春酒聚餐為「吃全素同事」改餐廳　過來人曝解法

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

米克斯闖禍被媽教訓反省思過　見奴才露齒偷笑：偶救兵來了

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

