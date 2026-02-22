342萬人關注！他匯錯帳戶「PO文求還錢」：要繳水電　真的找到人了

▲342萬人關注，他求助2萬「匯錯帳號」要繳水電費，真找到帳號主人。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友在Threads求助，他近日使用中國信託無卡存款服務時，不小心把2萬元存進一個陌生帳戶，由於這些錢準備用來繳交水電費，讓他非常焦急，希望帳戶主人若看到這篇貼文，可以將錢匯回給他，文章曝光後吸引超過342萬多人次瀏覽，也成功釣出帳戶主人回應。

原PO在Threads表示，他21日使用無卡存款，不小心存錯帳號，中國信託存到尾號7XXX61的帳號，「那是我的壓歲錢，要拿來繳水電費的，我要哭了，我可以把脆當成台灣LINE群用來找人嗎，如果你發現自己帳號突然多2萬元，那就是我這個笨蛋」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也透露，他有聯繫中國信託客服尋求協助，但對方告知要等待2至3個工作天才能處理，加上現在正值春節，才決定在網路上發文碰碰運氣，「救救我，拜託（貼文）飄出去」。

貼文曝光後，短短1天就吸引了超過342萬人次瀏覽、超過萬人轉發，結果也真的釣出帳戶主人回應，「您好，你匯到我的帳戶了！我昨天半夜想說怎麼突然多了一筆2萬現金，後來也有打電話給專員」。

其他網友看了也紛紛表示，「竟然能找到人，太扯了，所以台灣人還是很團結的啊」、「建議退款程序由銀行去核實辦理，這樣對雙方都好」、「台灣人把脆玩到新高度，是吃什麼誠實互助豆包嗎？」