初五怪象！民眾狂舀台北101池水補財運 賈永婕急喊：有加料別喝

▲台北101公共藝術作品名稱星月交輝。（圖／翻攝自台北市文化局，下同）



網搜小組／董美琪報導

大年初五迎財神，本該熱鬧喜氣，卻在台北地標前出現離奇畫面。有民眾直擊，台北101一樓戶外風水景觀池旁，竟有多人拿著水瓢與塑膠桶，不斷舀水帶走，疑似將其當成「發財水」補財庫、求好運，畫面曝光後掀起熱議。

目擊者指出，當晚有一群人圍在水池邊輪流裝水，有婦人當場替家人灑水祈福，甚至還有人直接飲用池水，讓旁觀者看傻。相關畫面在Threads引發大批網友討論，有人直呼「銀行前的水池，年後煮沸來喝有補財運效果」、「景觀池當加水站？」、「隔著螢幕都覺得尷尬」、「身為銀行櫃員默默納悶，我們每天喝也沒比較有錢」、「長輩LINE群又被誤導什麼了是不是」，也有人質疑，此舉恐涉及擅自取用他人財物。

對此，台北101董事長賈永婕趕緊留言提醒，「風水球的水屬於景觀用水，裡面添加大量漂白劑，千萬不要飲用，也不要拿去澆花，真的沒有必要來這邊舀水！」該處其實是101知名公共藝術水景「星月交輝」，外界常賦予象徵財運的意涵，但僅供遊客觀賞與拍照，並無招財功效。

不少網友也建議現場應設立明確告示，「101警衛趕快來規勸，請他們不要裝來使用」、「立個警示牌！！說該水有加除菌劑和殺菌劑，民眾請勿取用」。