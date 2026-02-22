星星之火足以燎原！永康營業場所角落起火　亂丟菸蒂惹禍

▲永康區營業場所縫隙角落堆積雜物起火，消防人員到場迅速撲滅。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一根小小菸蒂，看似不起眼，卻可能引爆一場火災，台南市永康區日前發生一起營業場所火警，起因竟是戶外縫隙角落堆放雜物，加上抽菸者亂丟菸蒂，高溫火源掉落於塑膠袋與乾樹葉等可燃物上，經長時間蓄熱醞釀後引燃，所幸消防人員迅速到場撲滅火勢，未造成人員傷亡。



消防車組抵達現場時，營業場所縫隙角落及內部已有濃煙竄出，指揮官立即指揮佈水線搶救，迅速控制火勢。經火災調查發現，兩戶營業場所未清理戶外角落，建築物縫隙堆積塑膠板、塑膠袋及乾樹葉等易燃物，加上菸蒂掉落引燃，才釀成此次火警。



消防局指出，菸蒂屬於微小火源，民眾往往輕忽其潛在危險，認為不易引發火災，但事實上，菸蒂餘燼在適當環境下可持續悶燒，待熱能累積後產生小明火，進而擴大燃燒。此類案件並非個案，近年仍時有所聞。



為防範菸蒂火災，消防局提出六項建議：一、定期清理建築物角落、門前、水溝等處的枯枝落葉與廢棄物，避免成為引燃媒介。二、切勿從高處彈落或隨意丟棄菸蒂，以免點燃防火巷或他人屋頂雜物。三、建議勿於室內抽菸，尤其睡前或易燃物多處所，應至室外並妥善熄滅菸蒂。四、菸蒂與菸灰應集中於菸灰缸或盛水容器內，確認完全熄滅後再丟棄，並每日清理。五、睡前或飲酒後避免抽菸，防止處理不慎掉落引發火災。六、施工工地應避免大量堆放易燃物，並落實抽菸管理。



台南市長黃偉哲呼籲，吸菸有礙健康，若處理不當更可能引發火災，建議民眾及早戒菸，也可尋求戒菸門診協助，守護自己與家人健康，同時降低火災風險。



消防局長楊宗林提醒，建築物縫隙角落勿堆積雜物，應定期清理；家中更應裝設住宅用火災警報器，當菸蒂等微小火源初期冒煙時即可發出警示，讓民眾及早滅火或避難。別讓一點火星，燒掉整個家園。