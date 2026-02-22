收假日國道「34起事故」釀車流回堵　交通量全天達96百萬車公里

▲高公局發布2月22日國道路況，今日截至下午5點，共發生34件事故。（圖／高公局提供）

記者林育綾／綜合報導

今（22日）為春節連假初六收假日，高公局指出，下午國道除國1北向新竹至湖口車多外，部分路段因事故短暫壅塞，其餘路段行車大致正常。截至下午5點，國道交通量為71.1百萬車公里，預估全天將達96百萬車公里，仍在預期範圍內；此外截至下午5點，共發生34件事故，均造成車流回堵，影響整體通行。

高公局指出，今日截至下午5點，共發生34件事故，如下午13時03分於國1北向167.8公里處，發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午13時12分排除，造成後方車流回堵1公里。

▲▼高公局說明2月22日國道路況，截至下午5點發生34起事故，均影響車流回堵。（圖／高公局提供）

15時23分於國1南向318.7公里處，發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於15時29分排除，造成後方車流回堵1公里。15時54分於國3北向61.2公里處，發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於15時59分排除，造成後方車流回堵1公里，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流。

春節假期即將結束，高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，勿倚賴輔助駕駛系統，更不可超速行駛，以確保行車安全。

▼高公局呼籲用路人行車安全。（圖／高公局）