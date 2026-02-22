　
社會 社會焦點 保障人權

女毒蟲害死警長遭判死　南投衛生局：毒駕將車輛變移動風險源

▲新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲駕車拖行，不幸殉職。（合成圖／記者陳以昇攝、翻攝）

▲新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲駕車拖行，不幸殉職。（合成圖／記者陳以昇攝、翻攝）

記者高堂堯／南投報導

女子陳嘉瑩前年9月深夜在新北市土城區拒絕警方盤查，開車衝撞並拖行清水派出所所長劉宗鑫，導致對方傷重不治，新北地方法院年前依殺人等罪判處陳女死刑、褫奪公權終身，全案依職權送上訴；南投縣衛生局長陳南松呼籲，任何形式的毒品施用後駕駛行為，皆屬重大危險與違法行為，絕不容許。

陳南松指出，毒品會嚴重影響中樞神經系統，導致意識混亂、判斷力喪失、反應遲鈍及情緒失控，駕駛人在此狀態下上路，等同將車輛變成高度危險的移動風險源；近來事故樣態顯示，毒駕行為常伴隨闖紅燈、偏離車道或失控撞擊，其後果往往造成重大傷亡。

為強化毒駕取締作為，警方已配合相關單位，於臨檢及交通攔查勤務中導入「依托咪酯類快速檢驗試劑」，針對疑似施用依托咪酯等新興毒品之駕駛人，依程序進行現場初步篩檢，如檢驗結果呈陽性反應，將依法進一步採集檢體送驗確認，並即時啟動後續行政與司法處置程序，以有效遏止毒駕行為；依《道路交通管理處罰條例》規定，施用毒品後駕駛車輛，除可處以高額罰鍰，並得吊扣或吊銷駕照，若因毒駕肇事致人死傷，將依法追究刑事與民事責任。

南投縣政府強調，拒絕毒品、不毒駕是保障自身與他人生命安全的最低原則，對於毒駕案件將持續採取高密度稽查與嚴格執法、決不寬貸，籲請民眾切勿心存僥倖；若有毒品相關疑問，或需要諮詢與協助，請撥打毒品危害防制專線0800-770-885（請請你幫幫我），由專業人員提供即時且保密的服務。

毒駕劉宗欣殉職依托咪酯類快速檢驗試劑

