社會 社會焦點 保障人權

2025全國同步打詐　掃蕩3397詐團+下架236萬廣告！阻詐137億

▲內政部長黃世芳在警政署長張榮興、刑事局長邱紹洲陪同下視訊慰勉台警駐外聯絡官。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局長邱紹洲將在2026年間赴刑事局打擊詐欺犯罪重責。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

行政院於2025年持續將打擊詐欺列為治安重點工作，從修法強化刑責、警政署通令全國警方進行多次同步專案查緝、即時下架涉詐資訊、深化警銀聯防到識詐宣導，多面向推動防制作為。警政機關表示，相關措施旨在從制度面補強漏洞、從源頭阻斷金流，並降低民眾財產損失風險。

修法強化刑責　三方向補強制度漏洞
刑事局指出：在打詐政策面部分，立法院於去年12月30日三讀通過《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案，修法方向包括加重刑責、加速金流攔阻及強化被害人保護。修正內容將高額財損詐騙重罪門檻下修，百萬元以上重大詐騙即屬重罪，並對涉及鉅額財損、吸收未成年人、高齡者或外籍人士從事詐騙者加重處罰。同時強化金融機構與虛擬資產業者通報義務，結合科技分析平台凍結可疑帳戶。另將「先賠償、再減刑」制度入法，要求加害人須先完成賠償或和解，方可獲得減刑機會。

▲▼警政署刑事警察局副局長邱紹洲在ETtoday斥詐風雲論壇提到打詐及阻詐的成效。（圖／刑事局提供）

全國同步專案查緝　系統性打擊詐欺網絡
在查緝面，警方持續推動「全國同步打擊詐欺行動專案」，整合中央與地方警力，針對詐欺集團上游工具供應者、中游機房與水房，以及下游車手與金流網絡進行系統性查緝。以2025年為例，共辦理44次專案行動，查獲詐欺集團3397團、犯嫌2萬623人，查扣不法利得63億3863萬餘元，並同步查緝境外機房、凍結異常金流與停斷涉詐門號。

即時通報與下架機制　前移防詐關卡
防詐面則建構跨部會與公私協作的即時通報及下架機制，結合數位發展部、通傳會及各大平台業者，針對涉詐廣告、釣魚連結及假投資社群帳號即時通報與下架。統計顯示，2025年已通報下架涉詐廣告及訊息236萬4049則，停權涉詐LINE帳號96萬6327個，停止解析涉詐網站6萬962件，停斷涉詐門號5897門。

警銀聯防即時攔阻　擴大潛在被害人查找
在阻詐面，全台警方與金融監督管理委員會及金融機構深化警銀聯防機制，透過臨櫃關懷提問與警示帳戶通報系統即時介入。2025年全國金融機構與警方共同攔阻疑似遭詐款項11萬9341件，成功攔阻金額約137億2516萬餘元；165反詐騙專線通報圈存止扣成功攔阻22億2048萬餘元。另透過異常交易分析與警示帳戶回溯機制，主動查找潛在被害人17萬812人次，成功攔阻1億6274萬餘元。

建置165打詐儀錶板　公開數據強化識詐教育
此外，刑事局建置「165打詐儀錶板」專網，每日更新全國及各縣市詐欺數據與趨勢，並提供案例解析與防詐提醒。自113年12月11日上線至115年2月11日止，累計蒐錄逾13萬則詐騙案例，網站瀏覽突破557萬人次。警方表示，透過公開數據與案例分析，期望提升民眾識詐能力，將防詐工作由事後追查轉向事前預警與即時阻斷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

近期「假主管真詐騙」案件呈上升趨勢，詐騙集團假冒公司主管、機關長官或上級，透過LINE、簡訊或電話聯繫被害人，利用「急件處理」、「臨時代墊」、「機密事項不可聲張」等話術，要求立即匯款或購買點數，造成民眾、企業員工及公務人員財物損失慘重。

賴士葆爆卓榮泰致電談財劃法　行政院否認：接到不明來電可撥165

禁小紅書惹議！館長「見1人跳車」驚喊：民進黨完了

