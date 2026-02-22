伊朗聯合中俄軍演！首測長程飛彈　「150km屏障」恐封鎖全球油路

▲ 伊朗在荷姆茲海峽展開演習。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗21日宣布在戰略要地荷姆茲海峽展開軍事演習，首度實戰測試新型長程海軍防空飛彈「塞亞德-3G」（Sayyad-3G），聲稱能建構半徑達150公里的防禦屏障。這場軍演時機敏感，正值美國總統川普警告可能對德黑蘭發動軍事打擊之際，區域緊張情勢急遽升高。

首次海上部署長程防空系統 攜手俄中聯合軍演

伊朗半官方《法爾斯通訊社》（Fars News Agency）報導，這款飛彈從伊朗軍艦上垂直發射，是該國首次在海上部署長程防空系統。伊朗軍方強調，該武器系統能有效攔截戰鬥機、無人機、海上巡邏機及特定類型巡弋飛彈等空中威脅，且本周的演習還有俄羅斯與中國海軍共同參與。

全球石油運輸咽喉 軍事化衝擊國際油價

荷姆茲海峽是全球最關鍵的海上運輸咽喉，全球約20%石油運輸需經過此處，一旦該區域軍事化程度提升，國際油價與航運成本勢必攀升。

川普日前受訪時明確表態，若伊朗不接受新核協議條件，他正「考慮」採取有限度軍事行動施壓。美方已向中東增派航母打擊群等軍事資產，外界普遍解讀為可能升級衝突的前置部署。

死亡數字爭議 伊朗要川普提證據

針對川普聲稱伊朗近期抗議導致3.2萬人喪生的說法，伊朗外交部長阿拉奇21日發文反駁，強調政府已公布完整受害者名單共3117人，包含約200名警察，更喊話川普提出證據。美伊雙方本周在日內瓦舉行核談判，美方官員透露「已有進展」，但仍有許多細節待討論。