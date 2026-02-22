　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節收假人潮爆滿　金門機場加開班機與軍機疏運

▲▼金門機場候補逾300人，民航加班機與軍機支援疏運，盼協助民眾順利返台。（圖／民眾提供）

▲金門機場候補逾300人，民航加班機與軍機支援疏運，盼協助民眾順利返台。（圖／民眾提供）

記者鄭逢時／金門報導

春節9天連假進入尾聲，金門尚義機場今(22)日出現大量返台人潮，各航班幾乎全數客滿，候補人數超過300人。金門縣政府、陳玉珍立委緊急協調加班機與軍機支援，盼協助民眾順利返台開工、開學。

由於返台需求集中，各航線機位一票難求，報到率更是接近百分之百，不少未能事先購得機票的旅客只能現場候補。截至下午14時，仍有逾300名旅客在航廈內等待叫號，期盼能順利搭機返回台灣。

為紓解滯留人潮，國民黨立委陳玉珍再度與國防部協調，下午支援1架次C-130軍機，預計可協助70名旅客飛往台中；後續也將視現場候補情況，評估是否再協調飛往高雄的軍機航班，彈性支援疏運需求。▲▼金門機場候補逾300人，民航加班機與軍機支援疏運，盼協助民眾順利返台。（圖／民眾提供）

金門縣府方面則主動出資，協請航空公司加開2班飛往台北的加班機，包括立榮航空ATR客機晚上21時30分起飛，以及華信航空放大機型於晚上22時40分起飛，全力提升載運量，協助民眾返台。▲▼金門機場候補逾300人，民航加班機與軍機支援疏運，盼協助民眾順利返台。（圖／民眾提供）

金門縣長陳福海與立法委員陳玉珍於午後也都前往機場關心候補情形。陳福海表示，讓鄉親安心返鄉過年，也要順利回到工作與學習崗位，是政府責無旁貸的責任，將持續協調相關單位，以期能爭取更多運能；陳玉珍則指出，待民航機與軍機皆完成叫號後，將再清點現場人數，以爭取增加班機，盼讓滯留旅客儘速返台。

02/20 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

