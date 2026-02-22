　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

統計：港女嫁陸男比例增至4成

文／中央社

自1980年代中國大陸改革開放後，大批港人開始北上，後來一些單身漢到大陸找老婆，以致早年港陸之間的通婚，主要是港男單向到大陸娶妻，但90年代起，港女嫁陸男的情況開始出現，且持續上升。

香港統計處上月出版最新統計月刊，內容包括1991至2024年間的港陸通婚情況。

根據月刊，1991年只有1390名港女嫁給陸男，占年內跨境結婚的6.1%，同年港男迎娶陸女的卻有2萬1220宗，占跨境婚姻的93.9%，兩者差距甚大。

但自此之後，港女與陸男結婚的宗數持續上升，到了2018年達到7317宗，同年港男與陸女的結婚宗數下降至1萬3784宗。

在COVID-19疫情爆發後，香港和大陸各自封關，受此影響，在2020到2022年的3年期間，港女與陸男結婚宗數驟然下降，各年依次為1581、1620和2768宗。

在疫情過後，香港社會復常，當局放寬出入境限制，香港與大陸恢復正常交往，兩地跨境婚姻又再飆升，2023年港女與陸男結婚宗數增至9948宗，2024年則飆至1萬712宗。

去年港男與陸女結婚的數目則為1萬6078宗，仍然多於港女嫁給陸男的數目，但兩者的差距已較1991年大幅減少；同年的港陸跨境婚配之中，港女與陸男結婚所占比率已從早年的6%激至40%。

根據統計月刊，在港陸跨境結婚之中，有一種現象是：娶陸女的港男，其年齡一般大於對方，年齡差距的中位數是5年。而港女與陸男的差距不大，一般在1年或以下，而且港女普遍較大陸丈夫稍為年長。

對於港陸通婚愈趨頻繁的原因，統計月刊表示，隨著香港與大陸交往頻繁，很多跨境婚姻得以透過日常交往而產生。

港陸跨境結婚變得頻繁，也促使香港的婚姻結構出現結構性變化，以2024年為例，本地男女婚配有1萬9253宗，但港陸跨境婚姻則有2萬6790宗，遠遠超過本地男女婚配數目。

對於促成港陸跨境婚姻的原因，坊間有不同解讀，但大致上還是因為早年大陸貧窮，陸女爭相下嫁給港男。不過，時移勢易，隨著大陸民眾日益富裕，陸女嫁港男的情況有所減少。

至於港女與陸男的婚姻為何上升，有報導認為，當中原因包括愈來愈多港女到大陸工作，增加結識當地男友的機會。此外，隨著大陸經濟迅速發展，陸男經濟能力增強，港女的信心也相應增加，也是促成她們嫁的誘因。

與此同時，香港女多男少，以致未婚女子不斷增加，加上她們開始發現陸男也有「亮點」，因此愈來愈多港女選擇陸男結婚，這也是為何在港女和陸男婚配之中，一些港女的年齡稍大於丈夫的原因。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
安德魯涉洩密給淫魔！　被逐出皇家別墅狂吼「我是女王二兒子」
川普關稅武器升級前的「換彈匣」 　學家李鎮宇：台灣別誤判情勢
中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快
男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝
砸10萬買刮刮樂慘賠　釣一票苦主「買2000元中0元」勸：回

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

清朝大官跪拜皇上先拍袖子　竟有「防暗殺」意味！

統計：港女嫁陸男比例增至4成

港府274億元收購宏福苑　官員：優於火災前市價

港珠澳大橋珠海口岸單日車流量破2萬輛次　刷新紀錄

陸國中生扶老人　被控「嚇到摔倒」索賠90萬元！

臨時換掉「小媽祖」　湛江媽祖連給「8陰筊」起不了轎！

中國出現2026年最強沙塵暴　上海將受影響

BMW「車貸剛繳完」就撞爛！　陸男燦笑合照：至少人沒事

29歲陸男用AI鑑定玉石月入百萬　他坦言：準確率95%，免不了幻覺

外國旅客過年塞滿北京！「小語種導遊」需求提升…日薪漲至11K

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

米克斯闖禍被媽教訓反省思過　見奴才露齒偷笑：偶救兵來了

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

清朝大官跪拜皇上先拍袖子　竟有「防暗殺」意味！

統計：港女嫁陸男比例增至4成

港府274億元收購宏福苑　官員：優於火災前市價

港珠澳大橋珠海口岸單日車流量破2萬輛次　刷新紀錄

陸國中生扶老人　被控「嚇到摔倒」索賠90萬元！

臨時換掉「小媽祖」　湛江媽祖連給「8陰筊」起不了轎！

中國出現2026年最強沙塵暴　上海將受影響

BMW「車貸剛繳完」就撞爛！　陸男燦笑合照：至少人沒事

29歲陸男用AI鑑定玉石月入百萬　他坦言：準確率95%，免不了幻覺

外國旅客過年塞滿北京！「小語種導遊」需求提升…日薪漲至11K

長期睡眠不足、小心病痛一起來！「5個方法」助你安穩入眠

星星之火足以燎原！永康營業場所角落起火　亂丟菸蒂惹禍

吃火鍋也能瘦！蕭亞軒15天瘦3kg　張鈞甯「8重點吃法」：不煮超過2小時

過年鬆一下！旗山勞工大學瑜珈專班「在地開課」　名師舒壓新選擇

鸚鵡踩「人肉站架」洗澡兼搓背！　爸爸陪淋「雞湯」變修行

收假日國道「34起事故」釀車流回堵　交通量全天達96百萬車公里

泳池踢水室內像拍球！內湖上億頂樓豪宅賠償翻倍　二審改判1046萬

清朝大官跪拜皇上先拍袖子　竟有「防暗殺」意味！

女毒蟲害死警長遭判死　南投衛生局：毒駕將車輛變移動風險源

伊朗聯合中俄軍演！首測長程飛彈　「150km屏障」恐封鎖全球油路

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

大陸熱門新聞

揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

乾隆後宮唯一「朝鮮」妃嬪！　從奴僕晉升貴妃故事超傳奇

宏福苑「拆除不重建」港府安置方案曝

臨時換掉「小媽祖」　湛江媽祖連給8陰筊

她用正宗台灣味「收服」中原胃　

大陸AI短劇全面爆發！　揭秘背後的生產流程

500億河南「雪王」不只賣奶茶！

劉宇寧拿下湖南、北京「春晚收視第1」

姪女磕頭賺到30斤銀磚壓歲錢　陸全網狂喊：舅舅還有我

陸男用AI鑑定玉石月入百萬　他：準確率95%

北京「小語種導遊」過年日薪漲至11K

BMW「車貸剛繳完」就撞爛！陸男燦笑合照

售價曝光！特斯拉新無人車「沒有方向盤」

紫禁城變黃了！沙塵暴肆虐北京還現藍太陽

更多熱門

相關新聞

宏福苑「拆除不重建」港府安置方案曝

宏福苑「拆除不重建」港府安置方案曝

香港大埔宏福苑去年11月26日發生持續43小時的大火，7座大廈嚴重焚毀，事件至今將近3個月，港府21日公布長遠安置方案，提出以現金收購居民房屋產權，或提供「以房換房」選項，拆除後不會原址重建。

香港「粵車南下」　春節期間共600預約

香港「粵車南下」　春節期間共600預約

即／25歲港男陳屍5星飯店房間　現場驚見化工原料

即／25歲港男陳屍5星飯店房間　現場驚見化工原料

陸客少了　港人卻瘋飛日本暴增4成

陸客少了　港人卻瘋飛日本暴增4成

港千億富商遭傳包養怒告　周秀娜回應

港千億富商遭傳包養怒告　周秀娜回應

關鍵字：

香港港人港女

讀者迴響

熱門新聞

全台連下4天！　溼答答時間曝

很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫

手搖飲店員「手上有2情況」　前稽核員：拒買

最美議員拜年「胸前挖洞」！1心機選民狂哀號

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

老高年收3億竟是副業！親揭小茉「驚人財力」

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

賈永婕「拒在蔣公展合照」！

快訊／老高首發聲！　反擊「18億逃稅與離婚」傳聞

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面