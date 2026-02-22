精準掌握地界位置　竹山地政新增宗地資料及航照套疊地籍圖資服務

▲竹山地政所推出免費新服務項目。（圖／翻「南投縣竹山地政事務所」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

為提升民眾辦理土地複丈相關業務的便利性，竹山地政事務所自今年1月起在既有創新措施的基礎上，再新增提供「宗地資料及航照套疊地籍圖資」之服務；此項服務已整合於現行之「辦理土地複丈現場情形調查表」中，申請人可自由勾選是否需要此圖資輔助，藉此掌握宗地範圍與現場情況，提升申請效率。

竹山地政所說明，本項創新特色在於透過圖資輔助，協助申請人掌握土地界址及現況位置，能有效降低因界址不清所導致的重複申請、誤差與行政成本；另民眾也可透過圖資自行恢復界址位置，讓地政服務更加智慧、貼心。

地政所指出，本服務項目係在既有創新機制上進一步延伸，無需額外經費即可提供，未來持續傾聽民意、優化服務流程，亦將持續觀摩其他機關創新作法，提升行政效率與民眾滿意度，朝向智慧化地政服務邁進。

此外，因房地產詐騙、盜賣土地新聞頻傳，竹山地政事務所也呼籲民眾儘快申辦「地籍異動即時通」，「預告登記」案件去年起已納入服務範圍，土地所在之地政事務所系統會在登記案件「收件」或「異動完成」時，以手機簡訊或電子郵件通知，該項服務完全免費，民眾可以多加利用。