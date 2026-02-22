24歲風俗妹「B杯升級G奶」！加碼私密處整形　羞：想跟AV女優一樣

▲日本一名從事風俗產業的賣淫女子自爆，許多同行都沉迷於男公關，而她本人則是沉迷於整形。(圖／記者邱中岳攝）



記者王佩翊／編譯

日本24歲女子未來（ミレイ，化名）在東京從事「無店鋪型風俗業」，也就是所謂的外送茶服務。這種新興業態近年在日本快速擴張，月收入甚至可突破新台幣40萬元，但背後卻藏著整形、牛郎成癮等社會問題。

根據《文春Online》報導，日本無店鋪型風俗店之所以大量出現，主因是傳統店面型業者如泡泡浴、情色按摩店等，受到《風俗營業法》嚴格規範，新設門檻極高。法規明定這類店家必須遠離學校、醫院、公園等地點，導致既有業者握有既得利益，新業者幾乎無法進入市場。

相較之下，外送茶服務在1999年風營法修正後才誕生，因為沒有實體店面，不受地點限制，初期設備投資少，成為風俗業最容易開業的型態。業者通常將辦公室設在公寓單間，透過網路和社群媒體接單，再派遣待命女性前往客人指定地點，包括愛情旅館或商務飯店，部分店家甚至可加價提供到府服務。

儘管規定禁止性交易，實際上只要價錢談妥，多數從業者都會提供完整服務。未來坦言，「比起使用技巧服務客人，很多女生覺得直接做比較輕鬆」。她因為生意太好，記者從預約到實際見面竟等了整整2個月，最後約在惠比壽車站西口的義大利餐廳碰面。

未來表示，她的月收入穩定超過200萬日圓（約新台幣42萬元），但跟多數風俗妹不同，她幾乎不上酒店消費，也不沉迷男公關，反而把錢全投入整形手術。

從最初的雙眼皮手術開始，未來在短短2個月內陸續做了開眼角、填充臥蠶等項目。接著又到別家診所削骨瘦臉、大腿抽脂，最後做了豐胸手術，直接從B到C罩杯升級到G罩杯。她輕描淡寫地說，「反正要做就做大一點，醫師也建議G罩杯，身邊朋友也都做到這個尺寸」。

但最讓未來印象深刻的則是花費約60萬日圓（約新台幣12萬元）進行的陰唇整形手術。她從國中三年級開始就常用鏡子檢視自己的性器官，看到無碼AV女優的私處後，對自己的外觀越來越不滿意。她說，「雖然從來沒有男友或客人說過什麼，但看到AV女優那種光滑整齊的樣子，就想把自己也弄得一樣完美」。術後不僅坐下會痛，連小便都會刺痛，但她仍不後悔。

未來強調，整形在風俗業界已是常態，「身邊做風俗或酒店的朋友幾乎都整過，最近很多人還特地飛南韓做，三天兩夜就能搞定」。她透露，2025年黃金周期間，圈內朋友幾乎都跑去南韓整形，導致連假後大家都在「恢復期」無法上班，讓店家非常頭痛。