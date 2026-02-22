開工一周內「2波鋒面接力」　228連假變天全台轉雨

▲好天氣將維持到開工後的周二（24日）白天，接著有2波鋒面接力。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

今（22日）為春節假期最後一天，中央氣象署預報員曾昭誠表示，今晚仍須留意日夜溫差大的情況。明（23日）開工日，各地天氣與今天類似，以多雲到晴為主，僅東半部、恆春半島有局部短暫雨，其中台東、綠島、蘭嶼及恆春半島雨勢可能稍大一些，基隆北海岸也可能出現零星降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央氣象署預報未來一周天氣，預計有2波鋒面接力。（圖／氣象署提供）



●周二晚鋒面接近，局部轉雨

預報員曾昭誠說明，目前相對穩定的天氣將持續到周二（24日）白天，各地白天氣溫最高為25度以上。但周二晚間鋒面開始接近台灣，基隆北海岸、桃園以北地區可能出現零星降雨。

●周三略為濕涼

周三（25日）鋒面通過後，東北季風稍微增強，迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北也有零星降雨，其餘地區則是雲量增加。

氣溫方面，北部、宜蘭及花蓮白天氣溫降至約20至22度，體感轉為濕涼，但冷空氣強度不強，低溫的變化有限。這波東北季風影響時間不長，主要集中在周三。

▲氣象署預報未來一周天氣，26日周四晚間至3月1日全台多地區降雨。（圖／氣象署提供）

●周四水氣仍多，晚間另一波鋒面再來

周四（26日）東北季風減弱，但水氣仍偏多。基隆北海岸、東半部、恆春半島持續有局部短暫雨，桃園以北、北部山區也有零星降雨，其餘地區為多雲天氣，周四晚間起另一波鋒面接近台灣。

●周五變天，228連假降雨機率升高

這波鋒面預計在周五（27日）至周六（28日）通過台灣，受鋒面與後續東北季風影響，自周四晚間開始，中部以北、東半部、恆春半島降雨機率提高，皆有短暫雨，南部山區也有降雨機會，僅南部平地降雨機率相對較低。

東北季風影響時間可能延續至周日（3月1日）甚至之後，3月1日當天華南雲雨區持續移出，各地降雨機率仍偏高，天氣持續不穩定。氣象署提醒，未來一周天氣變化較快，今晚注意溫差，連假期間外出請留意最新天氣資訊。