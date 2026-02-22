經理也挺！春酒聚餐為「吃全素同事」改餐廳　過來人曝解法

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

農曆新年前後，許多公司會辦尾牙、春酒。有網友表示，春酒聚餐原是同事們聯絡感情、吃大餐的好機會，卻因部門裡一位吃全素的同事，導致經理請客時總得顧慮對方口味，熱門燒肉名店都無緣，甚至經理還主動提議乾脆大家吃「全素」，讓他忍不住感嘆「大餐機會飛了」，貼文曝光後掀起兩派論戰。

原PO在Threads表示，春酒聚餐本該是犒賞同仁、促進感情的時刻，但部門有位吃全素的同事「不能吃肉但每餐必跟」，導致經理請客時，餐廳選擇就得全面配合，久而久之，大家想吃的燒肉店都去不成。更讓他傻眼的是，經理還主動提議乾脆全體改吃全素，讓期待已久的大餐直接泡湯。

貼文一出，有網友超有感，「我們春酒打算要吃鐵板燒，HR 問我那吃素同事怎麼辦？我認真回答她：點4000 元的玉米筍啊！」「以前有特別飲食要求的人 （素食、挑嘴人都有）還一直要約聚餐、嘴上說都可以，但到時候不合他的意又都寫在臉上，有夠煩」、「如果是我，我應該第三次就不去了」、「為了一位然後大家遷就他…？」

也有人建議，「照去啊，燒肉店又不是沒單點蔬菜跟沙拉，現在店家烤網換很勤，換烤網後，先烤蔬菜給吃素的人，等他盤子滿了再烤肉」、「我們很多同事也都吃素，但他們都很貼心，不希望造成大多數人的用餐困擾。選擇餐廳的時候我們也一定會確認葷素皆可的地點才會去。」「可以請店家幫忙準備（訂購）素食便當，我們之前也是這樣處理的。」「直接給他伙食津貼啊！不用進行無意義的社交活動，又能拿錢。」