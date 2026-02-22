　
    • 　
>
國際

安德魯涉洩密給淫魔！　被逐出皇家別墅狂吼「我是女王二兒子」

英國國王查爾斯三世的弟弟，安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）。（圖／路透）

▲ 安德魯經過11小時偵訊後離開警局路上試圖躲避鏡頭。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）因涉嫌在擔任貿易特使期間洩密給淫魔富商艾普斯坦（又譯愛潑斯坦）被捕，生日當天被拘留11小時後獲釋。消息人士爆料，他本月初被強制遷出皇家別墅時，曾憤怒咆哮「我是女王的二兒子，你們不能這樣對我！」但最終仍在夜幕掩護下黯然離開住了數十年的溫莎豪宅。

被逐出豪宅狂喊「我是女王二兒子」

《太陽報》報導，現年64歲的安德魯一向被認為是已故女王伊莉莎白二世最寵愛的兒子，被要求搬離時仍態度狂妄，反覆大喊「但我是女王的二兒子，你們不能這樣對我！」知情人士透露，「他竟然選擇用已故女王的名義為自己辯護，實在令人震驚。沒人確定他是否真正理解自己處境的嚴重性。」

另一名消息來源指出，安德魯明確表達不願離開與前妻莎拉（Sarah Ferguson）共同居住的30房豪宅，遷往諾福克郡桑德林漢姆莊園的伍德農場，搬家前幾天還被拍到騎馬時愉快向民眾打招呼時。消息人士稱，這些照片很可能就是王室逼他搬離的「最後一根稻草」。

政府擬修法踢出王位繼承順位

儘管國王查爾斯三世去年已剝奪安德魯所有王室頭銜，但他仍名列王位繼承順位第8位。英國首相施凱爾政府正考慮在警方調查結束後推動立法，將他從繼承序列中除名。這項修法需要國會通過，並須獲得其他奉英國君主為元首的大英國協國家同意，包括澳洲、加拿大、牙買加等14國。

前安全部長圖根哈特（Tom Tugendhat）呼籲成立特別委員會，調查安德魯是否因向艾普斯坦洩露機密資訊而涉嫌叛國罪。英國上一名因叛國被定罪的是在2021年聖誕節持十字弓闖入溫莎城堡，企圖刺殺已故女王的恰爾（Jaswant Singh Chail）。

安德魯2019年因在BBC《新聞之夜》專訪中對他與艾普斯坦交情的災難性發言退出公務，但因名列繼承人之一保有「國務顧問」資格，理論上可在國王無法履行職務時代理。自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）表示，「眼下最重要的是讓警方不受任何干擾地繼續調查，但國會顯然必須在適當時機處理這個問題。」

►安德魯被捕「最重終身監禁」！　英政府擬立法剝奪王位繼承權

02/20 全台詐欺最新數據

伊朗聯合中俄軍演！首測長程飛彈　「150km屏障」恐封鎖全球油路

高市支持度回升「重返6成大關」！　最新民調曝：選後聲勢更旺

安德魯涉洩密給淫魔！　被逐出皇家別墅狂吼「我是女王二兒子」

24歲風俗妹「B杯升級G奶」！加碼私密處整形　羞：想跟AV女優一樣

杜特蒂「鐵腕掃毒」殺數千人！涉法外處決　國際法院23日開預審庭

共和黨鬆口氣！分析：推翻關稅「反而送川普大禮」　原因曝光

26歲女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！　他臨上陣女友突來電

川普突宣布「派醫療船」赴格陵蘭救人！　被嗆：不用謝謝

川普關稅違憲「貿易協議還有效？」　專家曝1關鍵：各國不敢撤回

驚悚對話曝！俄少將酷刑虐殺烏軍戰俘　「割下耳朵」傳給老婆炫耀

安德魯被捕　英政府擬立法剝奪王位繼承權

安德魯被捕　英政府擬立法剝奪王位繼承權

英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）因涉嫌公職不當行為被捕，恐怕面臨最重終身監禁的刑罰。政府正研擬在調查結束後推動立法，將他剔除於王位繼承順位之外。

安德魯生日被捕　專家點名「下個輪到她」

安德魯生日被捕　專家點名「下個輪到她」

盤點英王室成員犯法史　他送上斷頭台

盤點英王室成員犯法史　他送上斷頭台

弟安德魯被捕！　查爾斯三世罕見發聲

弟安德魯被捕！　查爾斯三世罕見發聲

即／涉艾普斯坦案　英前王子安德魯遭逮

即／涉艾普斯坦案　英前王子安德魯遭逮

安德魯艾普斯坦洩密案王室風暴王位繼承英國政府淫魔富商

