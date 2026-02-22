安德魯涉洩密給淫魔！　被逐出皇家別墅狂吼「我是女王二兒子」

▲ 安德魯經過11小時偵訊後離開警局路上試圖躲避鏡頭。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）因涉嫌在擔任貿易特使期間洩密給淫魔富商艾普斯坦（又譯愛潑斯坦）被捕，生日當天被拘留11小時後獲釋。消息人士爆料，他本月初被強制遷出皇家別墅時，曾憤怒咆哮「我是女王的二兒子，你們不能這樣對我！」但最終仍在夜幕掩護下黯然離開住了數十年的溫莎豪宅。

被逐出豪宅狂喊「我是女王二兒子」

《太陽報》報導，現年64歲的安德魯一向被認為是已故女王伊莉莎白二世最寵愛的兒子，被要求搬離時仍態度狂妄，反覆大喊「但我是女王的二兒子，你們不能這樣對我！」知情人士透露，「他竟然選擇用已故女王的名義為自己辯護，實在令人震驚。沒人確定他是否真正理解自己處境的嚴重性。」

另一名消息來源指出，安德魯明確表達不願離開與前妻莎拉（Sarah Ferguson）共同居住的30房豪宅，遷往諾福克郡桑德林漢姆莊園的伍德農場，搬家前幾天還被拍到騎馬時愉快向民眾打招呼時。消息人士稱，這些照片很可能就是王室逼他搬離的「最後一根稻草」。

政府擬修法踢出王位繼承順位

儘管國王查爾斯三世去年已剝奪安德魯所有王室頭銜，但他仍名列王位繼承順位第8位。英國首相施凱爾政府正考慮在警方調查結束後推動立法，將他從繼承序列中除名。這項修法需要國會通過，並須獲得其他奉英國君主為元首的大英國協國家同意，包括澳洲、加拿大、牙買加等14國。

前安全部長圖根哈特（Tom Tugendhat）呼籲成立特別委員會，調查安德魯是否因向艾普斯坦洩露機密資訊而涉嫌叛國罪。英國上一名因叛國被定罪的是在2021年聖誕節持十字弓闖入溫莎城堡，企圖刺殺已故女王的恰爾（Jaswant Singh Chail）。

安德魯2019年因在BBC《新聞之夜》專訪中對他與艾普斯坦交情的災難性發言退出公務，但因名列繼承人之一保有「國務顧問」資格，理論上可在國王無法履行職務時代理。自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）表示，「眼下最重要的是讓警方不受任何干擾地繼續調查，但國會顯然必須在適當時機處理這個問題。」

