全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

記者許宥孺／高雄報導

全台最大「我家牛排」旗艦店，上月底甫進駐高雄三民區同盟三路，吸引民眾體驗上百道自助吧料理，不過有高雄民眾在大年初四前往用餐，用餐過程中卻頻頻被店員強迫「加料」，店員竟3度在座位旁掃地，民眾認為灰塵恐四處飄，「是要怎麼吃得下去？」事後將畫面po網。衛生局今（22）日前往店家稽查，業者證實影片內容屬實，稽查人員則要求限期改善。

▲我家牛排旗艦店開幕一個月就出包，客人用餐被加灰塵。（圖／翻攝自社會事新聞影音）



林小姐一家9人在大年初四前往「我家牛排」同盟店用餐，大中午11點開始排隊，下午2點才入場用餐，沒想到用餐過程中，竟發現店員拿出掃把畚斗在一旁掃地，用餐兩個小時過程，就來回掃了3次，原本好心情要用餐卻被強迫加料，「看到這狀況很傻眼，一堆灰塵是要怎麼吃得下去？」

林小姐表示，結帳時向櫃檯反應，希望店員不要在客人用餐時掃地，導致用餐區灰塵漫天飛，但櫃檯人員卻皺眉，表示會向主管反應，林小姐認為賠償打折是其次，但店員的態度讓她無法接受，撂話「打死不再去」，並將影片放上網路讓網友評評理。

網友看完後也痛批太噁心，「灰塵到處飄！統統有獎！」、「哇噻不敢去踩雷了」、「最討厭他媽吃飯的時候有人在旁邊掃地，這還拉高倒出來耶，太髒了吧」、「哪個天才設計位置這樣擺放？灰塵不會滿天飛？光是看到掃把畚箕騰在半空中就很不衛生。」、「垃圾要出去倒好嗎，嘔嘔嘔」。

▲▼衛生局今日前往店家稽查，業者坦承影片內容屬實。（圖／記者許宥孺翻攝）



衛生局今日獲報後派員至店家稽查，業者坦承影片內容屬實，該名員工於近當日結束營業時間前，用餐民眾尚未離開即執行掃地，以及將垃圾丟於用餐區回收垃圾處，會加強員工教育訓練。衛生局當場要求業者即時改善，倘若再查獲將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

此外，衛生局依「食品良好衛生規範準則」查察，業者定期委請清消公司清消，完成食品業者登錄及投保產品責任險；針對作業場所未保持清潔，部分作業人員未戴口罩、食材未適當覆蓋，冷藏庫有紙箱等缺失，也要求業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。