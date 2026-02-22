新北藍白合進度？國民黨3月初徵召李四川　月底完成與黃國昌整合

▲民眾黨主席黃國昌今日下午參拜三重先嗇宮，先嗇宮董事長、國民黨副主席李乾龍也到場。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

將代表國民黨角逐新北市長的台北市副市長李四川日前表示，如果獲國民黨提名，要與民眾黨主席黃國昌以民調決定誰參選，自己都不排斥。國民黨秘書長李乾龍今（22日）受訪表示，李四川2月底就會辭職，國民黨預計3月初啟動徵召，接下來就是來做藍白合作的一些溝通。

民眾黨主席黃國昌今日前往三重先嗇宮參拜，並與國民黨秘書長李乾龍一同接受媒體訪問。

對於藍白在新北市長提名合作，媒體提問落敗的一方會到對方團隊嗎？黃國昌說，在這個過程裡面，就是各種可能性都有。那最重要的，他覺得是善意、誠意、共同為新北打拚的心。

黃國昌表示，在過去的這段時間跟國民黨主席鄭麗文、秘書長李乾龍及跟李四川，都保持非常順暢的溝通管道，接下來的過程當中，最重要的事情是讓台灣、讓新北市民朋友們看到一場政黨合作的典範，也就是政黨彼此在合作的時候，能夠放下小我，為了更重要的大我，為了台灣的未來，為了新北市民能夠過更好的生活，整合出一個最強的團隊。而在整合出這個最強的團隊彼此之間要怎麼樣分工合作，他相信李乾龍也一定會提供非常多好的建議。

媒體詢問李乾龍，現在預計是3月將要進行藍白整合，兩黨之間有沒有先訂定一個期程跟方式？李乾龍則說，他們非常樂見藍白這一次在這個九合一的選舉有這麼好的默契。過去2024年如果能夠藍白整合成功，台灣現在2300萬人就過好日子了。

李乾龍強調，所以他們非常期待這個2026年九合一的選舉，藍白的合作能夠為台灣帶來全民的福氣，如果以現在新北市來看，民眾黨的主席跟李四川兩個都是非常優秀的人才，他們強強聯手一定可以為新北市帶來好的未來。

3月底之前一定會產生人選？李乾龍則說，應該會啦！應該會！因為李四川大概2月底就會辭職，國民黨預計3月初就會來啟動徵召，接下來就是來做藍白合作的一些溝通。