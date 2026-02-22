想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

國道1號五楊高架桃園路段21日下午發生死亡意外，吳姓男子(35歲)搭乘計程車途中，突然情緒激動，要求司機停車讓他下車，下車後卻翻越高架護欄，墜落在蘆竹區中正北路北上匝道上，搶救不治。今(22日)桃園地檢署檢察官進行相驗，到場接受訊問的駕駛曾男則表示，開車時吳男強行打開車門，他不得已才靠路邊停車，沒料到他突然墜橋。

▲男子在五楊高架橋上要求下車，隨即跳下護欄。（圖／記者沈繼昌翻攝）



稍早曾男訊問完畢後接受媒體訪問，還原當時情況，他先在中興路接到叫車的吳男，預計前往振興醫院，上到快速道路後，吳男突然說想聽古典音樂，曾男見他不舒服便放給他聽，但一路上吳男依舊明顯有不舒服的狀況，後來吳男又要求把音樂關掉。

▲曾姓計程車司機表示，吳男曾要求聽古典音樂，播放後又要求關掉。（圖／記者沈繼昌翻攝）



詎料，吳男突然強行打開車門，曾男見他試圖要跳車，不得已緊急停靠路肩，放他下車，卻目擊到悲劇發生，事發突然他也完全來不及反應，「發生這種事情大家都不願意」。

今天下午桃園地檢署檢察官會同法醫到殯儀館進行相驗，死者吳男母親、妹妹皆到場，但低調不願受訪，至於吳男墜橋動機仍有待進一步釐清。